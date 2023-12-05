鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)EPS預估上修至9.64元，預估目標價為130元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對鴻海(2317-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.57元上修至9.64元，其中最高估值10.25元，最低估值8.55元，預估目標價為130元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|10.25
|14.06
|17.6
|最低值
|8.55
|9.92
|10.45
|平均值
|9.53
|11.07
|12.78
|中位數
|9.64
|10.8
|12.65
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6,231,580,000
|7,299,860,610
|7,664,853,640
|最低值
|6,036,190,000
|6,204,038,620
|6,444,167,000
|平均值
|6,119,312,940
|6,489,965,410
|6,866,688,170
|中位數
|6,108,895,230
|6,429,125,500
|6,822,068,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.21
|10.05
|7.34
|8.32
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,626,996,750
|5,994,173,882
|5,358,023,065
|5,342,810,995
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2317/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。