〈台股盤後〉創高後震盪翻黑收跌16點 航海王領軍多頭 8檔漲停

台股今 (4) 日開高走低，盤中翻黑震盪，最低跌至 17398.1 點，終場收 17421.48 點，下跌 16 點，跌幅 0.1%，成交量 3240 億元。權值股普遍走弱、AI 概念股同樣下跌，大盤由散裝航運股、面板以及生技族群撐盤。

權值股今日走弱，台積電 (2330-TW) 小跌 0.86%，聯發科 (2454-TW) 跌 1.48%，鴻海 (2317-TW) 與台達電 (2308-TW) 於平盤附近震盪，最終分別小漲 0.5% 以及 0.31%，日月光 (3711-TW) 及大立光 (3008-TW) 則分別上漲 1.56% 與 0.85%。

AI 概念股表現走跌，緯穎 (6669-TW) 跌 5.26%，緯創 (3231-TW) 跌 1.62%，廣達 (2382-TW) 跌 1.25%，技嘉 (2376-TW) 跌 4.07%。

由於 BDI 連續上漲，散裝船的運價跌深反彈，散裝航運今日表現亮眼。中航 (2612-TW)、裕民 (2606-TW)、台航 (2617-TW)、四維航 (5608-TW)、中櫃 (2613-TW)、新興 (2605-TW)、志信 (2611-TW) 以及正德 (2641-TW) 等八檔散裝航運股齊攻漲停。

中國四大面板廠近日宣布減產，透過減少供給拉抬報價，台灣面板廠有望受惠，帶動面板族群上揚，今日開高走高。群創 (3481-TW) 漲幅最強，漲 4.74%，友達 (2409-TW) 漲 2.43%，彩晶 (6116-TW) 則漲 2.64%。

防疫股漲勢再起，其中以醫材相關漲勢最強悍，合世 (1782-TW)、ABC-KY(6598-TW) 以及瑞基 (4171-TW) 齊漲停。其他如恆大 (1325-TW)、松瑞藥 (4147-TW) 和美德醫療 - DR(9103-TW) 也都攻上漲停板收盤。