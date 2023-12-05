〈陸港盤後〉中國服務業PMI上升 投資人未領情 滬指跌破3,000點

中國 A 股市場三大指數周二（5 日）收盤齊跌，滬指跌破 3,000 點，中國 11 月服務業景氣擴張速度加快，採購經理人指數（PMI）升至 51.5，但這項數據未能減緩投資人對經濟成長軌跡混亂的擔憂。

滬指周二收盤大跌 1.67% 報 2,972.3 點，深成指重挫 1.97% 報 9,470.36 點，創業板指重摔 1.98% 報 1,871.1 點。兩市成交額合計人民幣 8,225 億元，「北向資金」淨流出 75.21 億元。

半導體、軍工、石油、煤炭、保險類股走低，鋼鐵、釀酒、有色、地產、銀行、券商等族群齊跌；食品飲料股逆市走高，創新藥、鋰礦等類股活躍。

香港恒生指數周二收盤驟跌 1.91%，報 16,327.86 點，恒生科技指數大跌 2.05%，報 3,682.67 點。

《財新網》在周二公布的數據顯示，11 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 51.5，較 10 月回升 1.1 個百分點，為近三個月來最高。

11 月財新製造業 PMI 攀升 1.2 個百分點至 50.7，重回擴張區間。兩大行業 PMI 同時反彈，帶動當月綜合 PMI 從 10 月的 50 升至 51.6，寫下近三個月來新高。

不過，在分項指標方面，今年 2 月以來，服務業就業數據首度下滑，部分企業在人力方面的態度謹慎。

財新智庫高級經濟學家王喆說，宏觀經濟回升，居民消費穩步提升，工業生產扎實推進，市場預期也有所改善。

不過，王喆坦言，受各種不利因素影響，內外部需求仍有不足，就業壓力仍偏大，需要進一步鞏固經濟回升基礎。展望未來，王喆表示，政策層面仍需聚焦、消費、收入、就業、穩定預期。

中共政治局委員預料很快就會召開會議，擬定明年政策。緊接著省級和中央政府領導人將在中央經濟工作會議上討論具體經濟成長和發展問題。但中國官方要到明年 3 月才會公布全年目標。

金融服務公司 Alpine Macro 首席新興市場與中國策略師 Yan Wang 說，缺乏信心的情況持續存在，經濟一直相當低迷。他表示，進入新的一年，如果刺激措施未出現重大變化，經濟成長路徑恐怕難以明顯改善。