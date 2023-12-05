〈貴金屬盤後〉黃金創盤中新高後回跌逾2% 仍守在2000美元以上

黃金期貨周日突破每盎司 2150 美元並創盤中新高紀錄後，周一 (4 日) 終場下挫逾 2%，儘管未跌破每盎司 2000 美元重要關卡，仍顯示投資人趁高獲利了結，以及交易員削減聯準會 (Fed) 在明年初啟動首次降息的押注。

2 月交割的紐約黃金期貨下跌 47.50 美元或 2.3%，報每盎司 2042.20 美元。

道瓊市場數據顯示，黃金期貨周日傍晚曾豋上 2152.30 美元的盤中歷史新高，上周五則是締造 2089.70 美元的收盤紀錄。

黃金現貨價下跌 2.1%，報每盎司 2026.69 美元，盤中劇烈震盪 115 美元，單日跌幅則為 2 月以來最重。

黃金周一稍早在亞洲盤以每盎司 2135.40 美元創歷史紀錄，主要驅動力仍是來自 Fed 主席鮑爾上周五被市場解讀偏鴿派的發言。

道明證券大宗商品策略師 Bart Melek 說：「儘管我們愈來愈接近 Fed 政策轉向時刻，但現在就判定金價漲勢能延續，仍為時過早... 黃金市場有些疲乏了。我們需要更多觸發因素，可能來自於疲軟的經濟數據。」

Fed 看起來很可能將在今年結束升息，但未來的挑戰在於，要在何時、又該如何暗示將轉向降息。

美元指數周一上漲 0.5%，美債殖利率也攀高，讓周一金價蒙受壓力。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員預測明年 3 月以前有將近 52% 的機率降息，從上周五的 63% 下降。

對不孳息的黃金來說，降息代表持有黃金的機會成本降低。另外，由於黃金以美元計價，當美元走軟，對海外買家來說買進成本較低，反之亦然。

美國上周公布的數據顯示通膨壓力減緩、勞動力市場逐漸降溫，強化了市場對提早降息的預期心理。進入本周，市場聚焦周五的 11 月非農就業報告，以研判利率走向。

瑞銀 (UBS) 分析師說，黃金最近的強勢，展現其身為資產報酬多元化工具、以及規避風險工具的角色，但考量到過去幾周的大漲告終，瑞銀並不鼓勵投資人此刻追高。

BullionVault 研究主任 Adrian Ash 分析，金價創新高，加上現金利率已來到金融海嘯前的最高點，都在黃金現有投資人之間引發沉重的獲利了結賣壓。

Ash 表示，若不考慮亞洲央行和西方避險基金，此刻的黃金並非擁擠的交易，不僅金幣商店裡擠滿了拋售的客戶，黃金 ETF 規模也持續縮水。他透露，過去七天裡，BullionVault 用戶賣出的黃金是買進的 2.5 倍。

然而 Ash 指出，儘管獲利了結賣壓和高現金利率，暫時嚇跑新的黃金買家，但從黃金的潛在趨勢研判，明年有望持續上漲，原因是經濟趨緩將促使多國央行啟動降息，且地緣政治衝突和緊張可能延續。