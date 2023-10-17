【新台股龍捲風】陣前換將：矽智財、CPO壓回，指數開高走低，接下來？

VIX-10.92%，美股彈，全市場開盤前大家都在討論我們昨日節目預告的: 拜登將於 18 日出訪以色列的利多? 帶動加權指數早盤開高！那為何又走低? 有看節目的都知道，美股先看 VIX，台股看台幣，台幣貶值，成交量也沒有達到季均量，大盤當然遇到季線就是要壓回，而周 KD 還是黃金交叉，波段多行情並未被破壞，震盪還是可擇優布局！目前就是最好【集中持股】的時候，不會調整的投資人，可利用本次專案一鍵諮詢 https://lihi3.cc/Oqxoa

除此之面結構也有瑕疵: 美股漲，若台股要攻，當然主流要續漲，而矽智財和 CPO 早盤就沒有要拉的態勢，當然我們就要提高警覺˙，有賺不跑是阿呆，調整部分持股，再來！AI 今天開高走低，到底是為什麼呢？傳出美國晶片限制將擴大，劍指輝達特地為中國市場打造的 H800 等特供產品，即便是輝達執行長黃仁勳到來，也檔不住賣壓? 美系外資出具最新報告，將緯穎 (6669-TW) 調降目標價，由 1920 元下修至 1750 元，評等也由「加碼」調降至「中立」，看似深受美晶片限制影響，不過經由台廠清查內部出貨概況，廣達 (2382-TW)、緯穎(6669-TW)、英業達(2356-TW) 均表示，目前並無 H800 相關機種訂單，研判影響有限，想要了解 AI 概念股的操作，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，想要知道如何操作，一定要連續每日收看

股市的操作，要向 NVIDIA 一樣靈活，雖然有美國最新的晶片禁令，不過輝達 Blackwell B100 GPU 的發表日期將從 2024 年第四季提前至第二季，而 B100 比 H100 更具影響力，將採台積電 3～4 奈米製程與 Chiplet 設計架構，外傳 B100 提前發表也帶動我們手中持有的京元電 (2449-TW)，投信 16 日也擴大買超逾千張為我們抬轎。

另矽智財族群的世芯 - KY (3661-TW)、創意 (3443-TW) 今日壓回修正，不過我們多次操作的智原 (3035-TW)，今日依舊有好消息，法人分析，美中科技大戰持續延燒，Arm、Synopsys、Cadence 等 IP 與 EDA 工具業者在中國大陸營運受到衝擊，反觀台灣 IP 廠商受惠陸廠提升晶片自給率趨勢，未來智原(3035-TW) IP 業務成長潛力龐大，從今年開始，IC 設計服務產業進入第三次典範轉移，即先進封裝(2.5D/3D 封裝及 WOW)，目前智原(3035-TW) 有跟各個不同代工廠合作，且 AI SOC 主要還是需要 IP 較多的 IC 設計服務公司，智原 (3035-TW) 目前已接到案件，除了代工廠外也有跟記憶體廠商合作，為長期營運儲備潛在動能。想要了解矽智財怎麼高出低進，如何長線保護短線，可來免費 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G

記憶體族群的威剛 (3260-TW) 也是我們關注的焦點，威剛今日公布今年前三季每股稅前淨利近 4.05 元，威剛也透露，近期公司不論在出貨量、價格都有成長，預期第四季營運表現會明顯拉升，研調機構 TrendForce 最新報告指出，第 4 季儲存型快閃記憶體 (NAND Flash) 合約價將全面上揚，漲幅達 8% 至 13%，有些投資朋友佈局多檔股票，但在震盪行情中，徐老師帶領會員集中持股布局好的股票，一個波段上來突破 100 元，對照耀勝 (3207-TW) 承啟 (2425-TW) 星通 (3025-TW) 下跌股，一來一往真的差很多！行情震盪務必要集中持股，將來拉抬，1 檔 2 檔會漲就夠！最新好股，搶先布局：光輝專案 https://lihi3.cc/Oqxoa

昨天在 YT 節目和投資朋友報告特斯拉即將公布 Q3 財報，許多分析師並不看好，主要原因是特斯拉降價競爭造成獲利降低，不過在台灣的供應鏈卻向上漲，零組件大廠貿聯 - KY(3665-TW)，雖然第三季營收低於市場預期，不過法人認為，毛利率自第二季的低點回升可期，第四季營收季對季先看持穩，但產品組合有機會較第三季再小幅好轉，雖然電器用線束新品發表後的拉貨動能未延續，但屬於法規推動的熱泵家電換機滲透仍持續提升，法人認為，第四季來自高階 HPC 產品的佔比會提升，將有助毛利率。想要了解怎麼操作可來 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G



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文章來源：永誠投顧徐照興分析師

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