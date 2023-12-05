鉅亨速報 - Factset 最新調查：華夏(1305-TW)目標價調升至27元，幅度約3.85%

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對華夏(1305-TW)提出目標價估值：中位數由26元上修至27元，調升幅度3.85%。其中最高估值30元，最低估值20元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予華夏(1305-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀0位。
華夏(1305-TW)今(5日)收盤價為23.2元。近5日股價上漲2.15%，相關塑膠工業近5日上漲0.68%，集中市場加權指數上漲1.66%，股價波動與大盤表現同步。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。