長榮鋼看好明年鋼構市場需求量能升溫 在手訂單創新高

鋼構廠長榮鋼 (2211-TW) 今 (30) 日召開法說，公司認為，明年鋼構市場需求將優於今年，除公共工程如台中巨蛋等持續招標推動外，其餘像都更、商辦、住宅大樓開發推案有增溫跡象，僅廠房類稍顯疲弱，整體鋼構市場量能有望提升，公司在手訂單也創新高。

長榮鋼表示，受到營建工程缺工等因素影響造成工期延後，故今年鋼構出貨量不如預期，但明年鋼構景氣可見度尚屬樂觀，短期推案增溫市場有相當支撐，但中長期仍需持續觀察。公司截至 9 月底在手訂單達 24.9 萬噸，當中廠房占 28%、大樓占 67%、橋梁占 5%。

因應原物料波動及營造廠缺工影響，長榮鋼表示，除做好供應商管理，長單將持續推動與客戶採鋼材價格浮動機制。

轉投資環保事業上，欣榮目前執行與桃園市簽訂的 10+5 年之桃園市家戶垃圾委託處理專業服務契約，並持續穩定自行接收一般事業廢棄物的接收量，後續將逐步進行設備之升級更新工作，未來整體營運量能更加穩健。

水美因疫情降溫及市場景氣尚未恢復下，醫療廢棄物與事業廢棄物產出量減少，業務方向仍以事業廢棄物及既有大型企業客戶群為主，預期明年第一季產能回溫後，事業廢棄物產出量將有所提升，焚化爐新產線則預計年底完成現場施工、明年 10 月完成試燒計畫、11 月正式營運。

榮鼎試營運期進入倒數階段，熱處理單元已完工，並與桃園市府協商分開發放許可，讓熱處理單元先行正式營運商轉，預估每年可提供熱處理 21.9 萬噸、厭氧消化 4.92 萬噸處理量。另，固化掩埋單元將可超過 2.5 萬立方公尺、廢棄物資源化產生再生能源，預估將可提供發電量約 2 億度。