散裝旺季發酵 BPI指數周漲2成 創7個月來新高

進入散裝航運傳統旺季，波羅的海巴拿馬指數 (BPI) 最新報價衝上 1800 點整數關卡，日漲幅 6%，創 4 月中旬以來新高，近一周來漲幅已達 20%，推升波羅的海綜合指數 (BDI) 回升至 1758 點，日漲逾 4%，周漲約 10%，顯示美洲穀物和冬季煤礦運輸需求推升旺季營運，尤其助攻中小型船舶運價。

據最新報價，BPI 衝上 1800 點整數大關，創 7 個月來新高，周漲幅達 20%，是所有原物料相關報價中，漲幅最劇烈者，並同步推升 BDI 漲 10%，而波羅的海海峽型指數 (BCI) 日漲 3.5%、周漲 7%，波羅的海超級靈便型指數 (BSI) 周漲約 5%。

國內最大散裝船隊慧洋 - KY(2637-TW) 表示，自 8 月下旬以來，BDI 指數逐步回穩向上，而進入第四季傳統旺季後，美洲穀物和冬季煤礦運輸需求有撐。

至於以巴戰爭，慧洋認為，中東一帶並非主要大宗原物料出產地區，至今對散裝航運影響有限。

裕民 (2606-TW) 也表示，第四季進入鐵礦砂出貨旺季，預計營運將優於第三季，進入 2024 年後，乾散貨需求有逐步改善的空間。

而供給面上，裕民提到，目前市場上高達 70% 的散裝船隊恐在 2030 年前不符最新的環保法規，然而，交船等待期卻創 2009 年以來最久，散裝供給趨於吃緊。

慧洋也補充，明年起歐盟將針對航運業徵收碳稅，環保法規日趨嚴謹，預期市場上對節能船的需求將會逐步提升，老舊船舶的淘汰壓力增，因此，今年加速汰弱非節能船，持續強化競爭優勢。