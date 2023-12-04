〈以哈戰爭〉馬克宏：以色列欲蕩滅哈瑪斯 恐怕需要十年

法國總統馬克宏上周六（2 日）示警，以色列希望蕩平巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的意圖，恐引發長達十年的戰爭，但以色列總理尼坦雅胡仍表示，將擴大在加薩走廊的地面行動，直到實現所有目標。

馬克宏在聯合國氣候變化綱要公約第 28 次締約方會議（COP 28）場邊表示：「我認為，我們正處在這樣一個時刻，以色列必須更精確地確定目標和試圖實現的最終結果。以色列殲滅哈瑪斯意味著什麼？有人認為這是可能的嗎？」

馬克宏說：「如果是這樣的話，這場戰爭將持續十年，我不認為現在有誰能夠真正確定這個目標。」

馬克宏重申了以色列的自衛權，但他也表示：「擁有自衛權，並不意味著有權力攻擊平民。」

他呼籲加緊努力，實現加薩地帶持久停戰。「目前的局勢需要加緊努力，達成持久停火」。他表示，仍需努力釋放被哈瑪斯扣押的所有人質，允許更多援助進入加薩，並確保以色列的安全。

以國總理辦公室上周六則表示，由於以哈談判陷入僵局，受總理命令，以色列情報和特勤局局長 David Barnea 下令談判小組撤離返國。

尼坦雅胡當天在特拉維夫說，在七天暫時停戰期間，哈瑪斯已釋放 110 名人質，包括 24 名外國公民。他說，如果不繼續在加薩地帶的地面行動，就不可能解救被扣押人員，他已指示國防軍「以越來越激烈的程度」恢復戰鬥。

據巴勒斯坦官方通訊社《瓦法社》（WAFA）報導，當天加薩地帶北部傑巴利耶難民營一個安置流離失所人員的房屋遭以軍轟炸，造成逾百人死亡。

除了空襲加薩，以軍上周六凌晨空襲敘利亞首都大馬士革周邊部分地，敘利亞防空部隊攔截了大部分導彈，敘方僅遭受一些物質損失。

此外，以色列國防軍在上周五晚間表示，為了反制當天早些時候黎巴嫩真主黨對以方的襲擊，以軍於當晚出動戰機，空襲了真主黨位於黎巴嫩境內的一處基礎設施。