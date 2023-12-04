被美國眾議院投票驅逐 他氣得當眾爆粗

美國眾議院上周五（1 日）投票決定，驅逐共和黨眾議員 George Santos，他醜聞纏身、違反道德規範，成為有史以來第六名被趕出眾議院的議員，也是首位被逐出眾議院的共和黨議員。

美國眾議院上周五發起了一次歷史性投票，以 311 票贊成、114 票反對的投票結果，把 Santos 逐出國會。

投票結束走出國會大廈的 Santos，在記者簇擁下直接當眾爆粗，「讓這個地方見鬼去吧！」

Santos 現年 35 歲，在去年 11 月美國期中選舉首次當選紐約州聯邦眾議員。當時他將這場勝利描述為「美國夢的化身」：他是巴西移民的兒子，祖父母是逃到巴西的「猶太難民」。

他則從紐約市一所公立大學學生，一躍成為一名「經驗豐富的華爾街金融家和投資者」，在高盛、花旗工作，擁有 13 處房產和一個拯救了 2,500 多隻貓狗的動物救助慈善機構……

然而，Santos 當選後不久，美媒不斷挖出他的學歷、經歷等都是一場騙局，甚至他還在巴西犯過欺詐罪，這個「美國夢的化身」，瞬間成了美國政治版《神鬼交鋒》。

美國司法部於 10 月 10 日控告 Santos，包括電信欺詐罪、身份盜竊罪、洗錢罪、公共資金罪、重大虛假陳述罪。

過去一年，美國眾議院對 Santos 的去留多番拉扯，此前兩次罷免均以失敗告終，但上月眾議院道德委員會的調查報告出爐後，Santos 的許多支持者動搖了。

眾議院道德委員會的報告顯示，大量證據表明 Santos 多次違法，「不能被信任」。

這份報告指控 Santos 在競選眾議員期間透過欺詐手段謀取個人經濟利益，欺騙捐助者，並從事欺詐性商業交易。調查人員還發現，他嚴重粉飾自己的教育、職業及家庭背景。

Santos 在調查期間並不坦誠，沒有按照委員會要求提供文件，而且提供的資料仍包含假資料。

Santos 痛批這份調查報告是政治污蔑，並宣布自己不會尋求連任。隨後眾議院道德委員會主席正式發起動議，提請眾議院投票驅逐 Santos。

據 CNN 報導，驅逐是眾議院對議員「最嚴重」的懲罰，只有在三分之二以上議員投贊成票的情況下，驅逐決議才能通過。