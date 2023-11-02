中國10月車市沸騰了 理想首度突破4萬輛 小鵬問界極氪零跑交車量創新高

中國 10 月車市沸騰了，理想 (LI-US) 首度突破 4 萬輛，勇奪造車新勢力冠軍，小鵬 (XPEV-US) 、問界、極氪、零跑 (09863-HK) 的交車量也都創下歷史新高。

受上述利多消息激勵，小鵬、理想、零跑、蔚來 (09866-HK) 股價周四分別大漲 5.39%、3.53%、3.05%、2.46%。

據《澎湃新聞》報導，中國多家造車新勢力在周三（1 日）公布 10 月交車輛數據，理想 10 月共計交付新車 4.04 萬輛，較去年同期暴增 302.1%，是理想單月交車量首次突破 4 萬輛大關。

截至 10 月 31 日，理想全年累計交付量已經達到 28.46 萬輛。理想達成 4 萬輛目標的同時，執行長李想已經定下單月銷量 5 萬輛的目標。

受巨頭福斯汽車賞識的小鵬，也打了一場翻身仗，成功突破 2 萬輛月交付量的里程碑，且交車量僅次於理想。小鵬在 10 月共交付新車 2 萬輛，較一年前激增 292%。

受外資車企合資消息帶動的還有零跑。交車數據顯示，零跑 10 月交付量為 1.82 萬輛，年增 159%。

蔚來 10 月交付 1.61 萬輛，年增 59.8%。今年 1-10 月，蔚來共交付新車 12.61 萬輛。

今年 10 月，極氪品牌的交車量同樣打破歷史紀錄，達 1.31 萬輛，較去年同期增長 29.2%。

華為與賽力斯聯合推出的 AITO 問界在沉寂數月後，終於發布交付量。10 月交付新車 1.27 萬輛，創歷史新高，年增 5.42%。其中，拉動「華為概念股」瘋漲的問界新 M7 車型，交付 1.05 萬輛。

AITO 問界表示，問界新 M7 車型的熱度仍持續上升，問界全系 10 月大定（不退定金）達到 5.78 萬輛，上市 50 天以來，新 M7 大定已經突破 8 萬輛。

不僅是造車新勢力迎來銷量新高，整個車市都經歷了「銀十」。

乘聯會表示，10 月終端優惠和促銷政策延續，「十一」+ 中秋超長假期，各地方車展與促銷活動較多，促進雙節期間終端熱度增長；「十一」後終端恢復正常銷售節奏，市場熱度回落明顯，但各車廠「雙 11」促銷活動逐漸提上日程，帶動 10 月銷量。