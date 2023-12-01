副作用太強 輝瑞停止日服兩次減肥藥臨床研究

輝瑞 (PFE-US) 周五 (1 日) 表示，在一項中期臨床研究中，由於肥胖患者雖服用其藥物後減輕了體重，但難以承受藥物副作用，因此將停止開發其實驗性減肥藥的日服兩次版本。

該製藥商觀察到，患者中不良副作用的發生率很高，其中大多數是輕微的胃腸道副作用。在試驗中，有很大一部分患者也停止服用該藥物。

該公司表示：「目前，日服兩次的 danuglipron 製劑不會進入第三階段研究。」

但輝瑞表示，仍計劃在 2024 年上半年發布該藥物日服一次版本的第二階段試驗數據，將「為下一階段預做準備」。這家製藥巨頭將等待看到這些數據，然後再決定是否開始對日服一次的藥丸進行第三階段研究，華爾街認為這是更具競爭力的治療形式。

即使如此，這種日服兩次藥物的數據，對輝瑞在百億美元的蓬勃發展減肥藥物市場中爭取市占率是一個打擊。CEO 布爾拉 (Albert Bourla) 表示，該市場可能會成長到 900 億美元。該公司押注一種成功的減肥藥，以幫助今年新冠病毒產品需求暴跌和收復下跌 40% 的股價。

但自從輝瑞在 6 月放棄了另一種日服一次的藥物、並繼續開發吸引力較差的 danuglipron 以來，投資者一直對輝瑞公司在減肥藥領域的潛力感到悲觀。現在，周五的數據讓輝瑞更進一步落後於減肥藥物市場的主導企業禮來公司 (LLY-US) 和諾和諾德公司 (NVO-US)；這兩家公司正在競相開發其暢銷減肥和糖尿病注射的更方便的藥丸版本。

輝瑞公司對其日服兩次藥丸的二期試驗對約 600 名未患有 2 型糖尿病的肥胖成年人進行追蹤。該試驗檢視該藥物在 26 或 32 周後的減肥效果；劑量範圍為 40 毫克到 200 毫克。

與諾和諾德的 Wegovy 和 Ozempic 一樣，輝瑞的藥物透過模仿腸道中產生的名為 GLP-1 的激素發揮作用；當人吃飽時，GLP-1 會向大腦發出訊號。

輝瑞藥物的所有劑量大小均顯示，32 周時體重減輕了 6.9% 至 11.7%，26 周時體重減輕了 4.8% 至 9.4%。同時服用安慰劑的患者在 32 周時體重減輕了 8% 至 13%，在 26 周時體重減輕了 5% 至 9.5%。

該公司表示，研究中觀察到患者不良事件發生率很高，其中高達 73% 的患者出現噁心、高達 47% 的患者嘔吐、高達 25% 的患者腹瀉。根據輝瑞的數據，所有劑量大小的患者中超過 50% 停止服用藥物，而服用安慰劑患者的比率約為 40%。

沒有觀察到其他新的安全性問題，而且 Danuglipron 與輝瑞其他已停產的減肥藥不同，與肝酵素增加無關。