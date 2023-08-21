減肥神藥大賣 丹麥製藥巨擘市值超越全國GDP 央行都懵了

「減肥神藥」Wegovy 大賣，為丹麥製藥巨頭諾和諾德（Novo Nordisk），創造了 90 億美元收入，市值擴大至歐洲第二，僅次於法國奢侈品巨頭 LVMH。

據《雪球》報導，今年來諾和諾德的市值激增逾三分之一，達到約 4,100 億美元——超過丹麥國內生產毛額（GDP）的約 4,060 億美元。

一些投行報告和經濟學家指出，這一幕正在深遠改變丹麥經濟規模，甚至導致丹麥央行在決定升息時也不得不「三思而後行」！

雖然這兩組數字的對比不完全合理，市值反映的是諾和諾德發行股份按市場價格計算出來的股票總價值，而 GDP 衡量的是丹麥使用本國或本地區的生產要素，在一年內創造的最終產品和最終服務的貨幣價值總額。

但上述對比依然表明，諾和諾德市值龐大，已經超越樂高、嘉士伯等公司，成為最能影響丹麥經濟命運的當地企業。

投資人可從丹麥滙市觀察到「減肥神藥」爆火對丹麥經濟的影響。丹斯克銀行高級分析師 Jens Naervig Pedersen 表示，諾和諾德的 Ozempic 和 Wegovy 在美國暢銷，以至於該公司不得不大量把美元兌換成丹麥克朗，從而提高克朗兌歐元的匯率。

丹麥克朗與歐元掛鉤。丹麥央行官員在召開貨幣政策會議時，往往會調整利率，並採取其他干預措施，以保持丹麥克朗與歐元匯價穩定。

Pedersen 指出，減肥藥物會影響丹麥的利率，這似乎很奇怪，但事實確實如此。由於製藥業出口增長巨大，為丹麥經濟創造大量貨幣流入。丹麥央行已經採取對策，把利率維持在低於歐洲央行的水準，儘量壓低克朗匯率。

去年 10 月，特斯拉創始人馬斯克在推特上回覆網友時說，他在一個月內瘋狂減重，效果顯著，而他的秘訣是定期斷食和 Wegovy。

除了馬斯克，英國前首相強生等名人也接受「司美格魯肽方案」，為 Wegovy 做足了口碑，帶動銷量暴增。

