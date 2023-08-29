外資調節聯電母子2.8萬張 連四天敲進潤泰新逾兩萬張

資今 (29) 日買超台股 39.52 億元，現股買超潤泰新 (9945-TW)1.24 萬張最多，連續 4 個交易日買超 2.21 萬張，賣超則以聯電 (2303-TW) 及旗下矽統 (2363-TW) 共逾 2.8 萬張較多。

三大法人今日合計買超 69.98 億元，外資買超 39.52 億元，投信買超 31.6 億元，為連 19 買，僅自營商賣超 1.13 億元。而外資台指期回補 4427 口，淨空單下滑至 2153 口。

現股來看，外資除了潤泰新外，其餘買超較多為金融股，包括新光金 (2888-TW)6981 張、中信金 (2891-TW)6608 張、元大金 (5110-TW)、國泰金 (2882-TW)4945 張。

電子股則有精英 (2331-TW)6733 張、光寶科 (2301-TW)4923 張、友訊 (2332-TW)4879 張、毅嘉 (2402-TW)3667 張，還有大同 (2371-TW)4483 張、華航 (2610-TW)4310 張、裕隆 3582 張、正新 (2105-TW)3565 張等傳產指標。

賣超方面，外資大舉調節電子股，最多的是矽統 (2363-TW)1.62 萬張、其次為聯電 (2303-TW)1.19 萬張、群創 (3481-TW)8714 張、鴻海 (2317-TW)6783 張、元晶 (2376-TW)4029 張、技嘉 (2376-TW)3591 張。

外資賣超較多的還有開發金 (2883-TW)3431 張、永豐金 (2890-TW)3277 張，以及萬海 (2615-TW)3052 張、華紙 (1905-TW)2993 張。ETF 則賣超富邦越南 8028 張，以及國泰永續高股息 4142 張。

投信買超最多的為兆豐金 (2886-TW)4350 張，再來依序有技嘉 (2376-TW)4188 張、聯電 (2303-TW)2006 張，全訊 (5222-TW) 近千張，以及欣興 (3037-TW)、裕民 (2606-TW) 各約 970 張。

投信賣超最多的是緯創 (3231-TW)3571 張、其次有光寶科 (2301-TW)1862 張、英業達 (2356-TW)1177 張、鴻海 (2317-TW)1040 張，以及榮剛 (5009-TW)、中鋼 (2002-TW) 各逾 800 張。