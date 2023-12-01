長佳智能攜手西門子、Qmed拓國際市場 明年下半年效益顯

長佳智能 (6841-TW) 今 (1) 日宣布，與國際醫療設備大廠西門子醫療、Qmed Asia 簽訂策略聯盟協議。長佳智能董事長陳明豐表示，旗下產品將藉由兩大國際醫療設備大廠推向歐美與東南亞等市場，看好明年下半年效益逐步顯現。

西門子醫療是全球醫療設備領域領導廠，旗下產品與技術影響超過 70% 以上的臨床決策，並與全球 90% 以上的著名醫院合作、服務病患。西門子醫療副總裁邱禎祥表示，此次合作將聚焦雙方在影像醫學和人工智慧技術的核心能力，針對心血管、腦神經和癌症領域等重大疾病共同打造診斷和治療解決方案。

長佳智能表示，西門子醫療的智慧醫療品項超過 80 項，涵蓋醫學影像、手術室、實驗室、體外診斷、大數據軟體等，未來會與長佳智能的 AI 產品結合銷售，最快明年下半年可以看到效益。

Qmed Asia 是東南亞地區最大遠距醫療與數位醫療解決方案提供者之一，旗下共有三個主要產品線，分別為患者旅程解決方案、醫療設備整合方案以及先進臨床人工智慧工具整合方案，為超過 400 萬名患者提供服務，並與 4000 家醫療保健機構合作。

Qmed Asia 指出，將評估長佳智能的醫療大數據、醫療人工智慧解決方案和雲端生醫平台在發展其產品上的可能應用，並盡快落實應用，此外，Qmed Asia 將作為長佳智能在東南亞的經銷商，創建和維持經銷網絡並提高長佳智能產品在東南亞的滲透率。