長佳智能放射治療器官勾勒系統 獲美FDA上市核准

長佳智能 (6841-TW) 今 (26) 日公告，旗下放射治療器官勾勒系統 (EFAI RT Suite CT HCAP-Segmentation System) 獲得美國 FDA 的醫療器材上市核准，總計已獲得 11 項台灣 TFDA、7 項美國 FDA 醫材上市許可。

長佳智能表示，放射治療器官勾勒系統是以閉鎖式人工智慧演算法模組為核心，專為癌症患者頭部、頸部、胸部、腹部或骨盆腔部位的無顯影劑電腦斷層影像，對全身 80 項危及器官進行自動勾勒處理與分析，更可以將自動勾勒的結果檔案傳送至放射治療計畫系統 (TPS)，供醫護人員查看、編輯和進行必要的手動修正。

此外，該產品不會對電腦斷層攝影過程造成任何影響，也不會對原始的電腦斷層影像進行修改。長佳智能放射治療器官勾勒系統，將進一步加速臨床放射治療的工作流程，縮短治療計畫的執行時間，從而為患者提供更為便捷高效的醫療體驗。

長佳智能是國內第一家定位於醫療人工智能的上櫃公司，專長於「腦神經」、「心血管」與「癌症」等急重症領域的醫療 AI，此三部份進入門檻與產品價值較高，市場需求也較大，可以說是醫療 AI 的藍海。

公司表示，此次獲得核准函的「放射治療器官勾勒系統」為其在「癌症」領域上布局之一部份，至於「心血管」與「腦神經」兩部份，也早有多項產品獲得許可證。

長佳智能的客戶遍及美國、法國、新加坡、香港、中國大陸與台灣等全球 40 多家醫療機構與企業，新產品的加入當有助於現有客戶的再購與新客戶的開發。