長佳智能三醫材產品 取得越南上市核准

長佳智能 (6841-TW) 今 (4) 日公告，旗下三項產品心胸比估算系統、氣胸檢測系統、肋膜積水檢測系統通過越南衛福部上市核准，此外，基因檢測風險判定方法也取得日本專利。

長佳智能表示，心胸比估算系統可自動分辨胸腔後前位 X 光影像，並自動標示心臟最大直徑及胸腔最大內徑的標記線，藉此計算出心胸比數值，其結構化報告包含患者資訊、影像拍攝日期、壓縮後的胸腔後前位 X 光影像、心臟及胸腔的標記線、心胸比數值及歷史心胸比數值趨勢圖，簡化臨床醫師操作時間。

氣胸檢測系統則是可自動分析符合 DICOM 3.0 標準的胸部 X 光後前位影像，並識別出具有氣胸特徵後，透過 PACS/workstation 提供優先順序排序並進行警示標記，讓放射科醫生能夠比標準臨床處置流程更早地審視可能有氣胸特徵的患者，加速臨床放射治療作業流程。

至於肋膜積水檢測系統，可自動分析成人患者後前位胸部 X 光影像，以判別患者是否具有肋膜積水的特徵，分析結果可傳輸至 PACS/workstation 上進行工作列表的優先排序或分類，並提供警報，透過產品放射科醫生能較標準臨床處置流程更早地審視具有肋膜積水特徵的患者，加速臨床放射治療作業流程。

長佳智能表示，越南作為東南亞地區的重要經濟和文化中心，擁有近一億人口，近年越南人口數持續增長，也帶來醫療市場需求的劇增；隨著人口老齡化和健康意識提高，對於高品質、高效率醫療服務的需求日益迫切。

另外，長佳智能基因檢測風險判定方法獲得日本專利，此一專利以多基因為自變數，結合機率理論與不同國家的疾病盛行率計算風險門檻值，讓疾病風險的判定更符合語意學。