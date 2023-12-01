鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估上修至14.68元，預估目標價為1125元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對M31(6643-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.4元上修至14.68元，其中最高估值16.49元，最低估值13.74元，預估目標價為1125元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|16.49
|22.78
|34.43
|最低值
|13.74
|18.57
|25.49
|平均值
|14.73
|20.33
|28.24
|中位數
|14.68
|19.85
|26.52
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1,660,000
|2,257,320
|2,954,240
|最低值
|1,589,000
|1,974,000
|2,373,000
|平均值
|1,624,380
|2,100,050
|2,594,810
|中位數
|1,633,640
|2,070,000
|2,526,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|12.16
|8.12
|10.34
|9.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,360,165
|1,011,879
|981,016
|869,077
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。