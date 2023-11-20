〈台股盤後〉聯發科、廣達撐場 翻紅小漲1點收17210點

台股 11 月以來大漲 1207 點，逐漸靠攏前高 17463 點，今 (20) 日觸及前方壓力區，盤中呈現小幅震盪，終場在聯發科、廣達等權值股支撐下，大盤由黑翻紅，收在 17210.47 點，小漲 1.52 點，成交量 2775 億元，較日前略為收斂。

權值股走勢分歧，台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 今日休兵，聯發科 (2454-TW) 小漲表態，站穩 900 元大關，富邦金 (2881-TW)、廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW)、中鋼 (2003-TW) 也有不錯表現，為大盤走勢增溫。

高價股走勢偏弱，世芯 - KY(3661-TW)、信驊 (5274-TW) 跌幅達 1%，力旺 (3529-TW) 跌幅近 3%、摜破五日線，祥碩 (5269-TW)、旭隼 (6409-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、材料 - KY(4763-TW)、M31(6643-TW)、嘉澤 (3533-TW) 等，跌幅皆在 1-4% 不等，成為市場主要提款對象。

今日盤面聚焦 PCB 類股，車用 HDI 指標股定穎投控 (3715-TW) 再度飆上漲停板，衝上 102.5 元，靠攏前高 107 元，敬鵬 (2355-TW) 同樣亮燈漲停，其餘如華通 (2313-TW)、台耀 (6274-TW)、台光電 (2383-TW)、楠梓電 (2316-TW)、金居 (8358-TW)、嘉聯益 (6153-TW)、耀華 (2367-TW) 等全面走揚，族群走勢相當凌厲。