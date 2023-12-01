鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢翔(2634-TW)EPS預估下修至2.76元，預估目標價為65.5元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對漢翔(2634-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.78元下修至2.76元，其中最高估值3.02元，最低估值2.61元，預估目標價為65.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|3.02
|3.59
|3.46
|最低值
|2.61
|2.93
|3.19
|平均值
|2.79
|3.27
|3.34
|中位數
|2.76
|3.25
|3.36
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|39,982,000
|44,237,000
|44,851,000
|最低值
|37,892,000
|40,439,000
|38,721,000
|平均值
|39,128,290
|42,064,500
|42,536,000
|中位數
|39,191,000
|41,906,500
|44,036,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.73
|0.59
|0.42
|1.99
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,242,307
|23,734,566
|21,042,937
|28,540,207
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2634/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。