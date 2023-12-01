鉅亨速報 - Factset 最新調查：百和(9938-TW)EPS預估下修至2.52元，預估目標價為72元

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對百和(9938-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.65元下修至2.52元，其中最高估值2.7元，最低估值2.4元，預估目標價為72元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.7
|5.12
|5.24
|最低值
|2.4
|4.24
|5.08
|平均值
|2.54
|4.54
|5.16
|中位數
|2.52
|4.46
|5.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|13,393,000
|15,915,000
|16,645,000
|最低值
|12,640,000
|13,340,000
|15,841,000
|平均值
|12,974,000
|14,792,830
|16,243,000
|中位數
|12,990,000
|14,868,000
|16,243,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|5.1
|6.91
|5.21
|5.11
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|16,270,386
|18,287,786
|14,645,277
|15,299,654
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9938/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：百和(9938-TW)EPS預估下修至2.54元，預估目標價為71元
- 盤中速報 - 百和(9938)急跌-3.38%報57.7元，成交597張
- 盤中速報 - 百和(9938)急拉2.56%報60.2元，成交1,586張
- 【專家觀點】張捷：NIKE財報透露潛力產業，產業隊長張捷帶你看2024台股潛力新飆股
- 盤中速報 - 百和(9938)急拉2.25%報59.2元，成交1,714張
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。