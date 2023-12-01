〈醫療科技展〉廣達全方位智慧醫療解決方案 實現遠距醫療

廣達 (2382-TW) 在醫療科技展中展示智慧醫療解決方案，包括 atm AI 遠距醫療平台，以及 amb 智慧救護車系統等，期望透過智慧醫療解決方案，實現遠距醫療，造福更多病患。

atm AI 遠距醫療平台透過高解析度的影音視訊，搭配醫療物聯網技術，共享病患的生理資訊，即使醫護人員與病患位處異地，也能一同討論病情，使偏遠地區或不良於行的患者能獲得更好的醫療照護服務。

atm AI 遠距醫療平台除了能夠多方即時視訊，也有豐富的生理資訊傳輸，包括口腔鏡、皮膚鏡、眼底鏡以及聽診器等，可以將患者的醫療影像傳輸給異地的醫療人員，並有 AI 輔助進行診斷。

廣達展示 atm AI 遠距醫療平台。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

amb 智慧救護車系統則透過 5G 遠距診療，整合連續性生理監測儀、血壓、心電圖、血氧、呼吸器及超音波等醫療設備，並導入第一視角的鏡框式智慧攝影機，讓隨車的救護人員能即時將影像及資訊回傳給遠距醫師進行判讀。

透過 amb 智慧救護車系統整合醫院既有系統，並協助後續建檔作業，當病患到院時可以縮短檢傷時間，為病患爭取更多黃金救援時間。廣達表示，目前與國泰醫院以及長庚醫院合作，實際應用 amb 智慧救護車系統。

廣達展示 amb 智慧救護車系統。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

廣達旗下雲達科技則展示醫療影像分析、精準醫療以及醫療混合雲相關應用。醫療影像分析實現端到端 AI 影像處理解決方案，提供數位病理所需要的大量儲存系統以及運算，加速醫療影像進行 AI 分析與研究。雲達科技表示，目前與成功大學合作，且已有實績。

精準醫療部分，則是整合 HPC&AI 融合式架構，提供次世代基因定序解決方案，協助客戶從基因定序中找出潛在的疾病風險。醫療混合雲方面，提供 Microsoft Azure Stack HCI 及 VMware Cloud Foundation 的混合雲架構，除了可以提攻 AI、資料分析等服務，也能確保地端的資料安全。