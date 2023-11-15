台灣大林之晨：併台灣之星後三面向最先看到效益

台灣大 (3045-TW) 今 (15) 日舉行線上法說，外資關注合併案效益，對此，總經理林之晨表示，預期與台灣之星合併後，兩家電信基地台整併、門市租金節省以及台灣之星傳輸線路退租會最先看到。

公平會 10 月 11 日附負擔條件通過台灣大與台灣之星的合併案，台灣大表示，目前進入合併發行新股申報生效階段，合併基準日將以今年 12 月 1 日為目標。

談及合併後成本節省來源，林之晨提出四大面向，包含關閉台灣之星 3G 網路及部分 4G 設備，節省電力、退租台灣之星 4G 站點來節省租金、加入台灣之星 5G 設備能節省資本支出，以及其他營業費用， 如台灣之星傳輸線路退租等。

外資除了關注合併案外，聚焦台灣大的 3、4 年長期月租費綁定比例，對此，林之晨回應，行動用戶中約有雙位數比重是屬於長期月租合約。

回顧第三季營運表現，台灣大表示，行動服務營收年增 7%，來到 129.7 億元、智慧型手機月租用戶 ARPU 來到 715 元；4G 用戶續約升轉 5G 後月租費成長 44%。四大獨門方案 mo 幣多、好速成双、Disney+、OP 響樂生活持續助攻，已有 24% 的智慧型手機月租用戶選用獨門方案，有效推動資費升轉，智慧型手機月租用戶轉用 5G 比例上升到 34%。

另外，電子商務成長動能穩健，momo 今年第三季合併營收為 250.7 億元，年成長 6%；倉儲總數合計達到 56 座，較去年同期增加 5 座。另一成長引擎家用寬頻上網服務，單季用戶數年成長達 5%。