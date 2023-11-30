台灣大榮獲國家永續發展獎 董座蔡明忠：加速台灣邁向淨零願景

台灣大哥大 (3045-TW) 永續作為再獲肯定，今 (30) 日榮獲行政院國家永續發展委員會頒「國家永續發展獎」，由行政院長陳建仁親自頒獎。評審委員在複審意見回饋中提及: 台灣大把國際最新趨勢帶到台灣，走出一條兼具創新以及影響力的 ESG 之路；永續治理高度提升至董事會層級，將高階主管薪酬與 ESG 指標連動，並提出具體減碳承諾與策略，為少數關注生物多樣性以及新潔淨能源的大型企業；用科技擁抱愛的 26 個公益專案更是讓評審印象深刻。台灣大歷經初選、複選及決選共三階段嚴格審查，從 121 個參選團體中脫穎而出，獲得國家級永續評比肯定。

台灣大董座蔡明忠：人類身處全球氣候緊急時代 盼台灣大發揮產業影響力 加速台灣邁向淨零願景

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，人類身處全球持續升溫的氣候緊急時代，台灣大加入全球再生能源倡議 RE100，制定明確減碳路徑，並鏈結產業影響力，連結永續思維，2016 年起遊說政府關閉 2G 網路，讓台灣成為全球少數率先關掉 2G 網路的國家，並受邀參與 GeSI 國際永續倡議組織，與國際 ICT 知名品牌，共同以科技賦能促進全球永續發展。

明 (1) 日台灣大正式合併台灣之星，將整合雙方基礎設施，在提供最好的網路服務品質之餘，同步致力發揮最佳節能效益；於營運中落實減碳外，同時積極參與新能源開發，支持中研院產研合作，日前已完成去碳燃氫技術 10% 混氫比例運轉發電；台灣大更關注地球上生物共存共榮，將 2023 年訂為生物多樣性元年，推動台灣大山椒魚保護計畫，復育高海拔山椒魚保育研究，並透過扶植地方創生團隊，建置 AI 辨識海洋生物資料庫，開源節流雙管齊下，加速台灣邁向淨零願景。

台灣大接軌國際級永續準則 全面升級 2035 心大願景計畫

公司治理面，台灣大作為新世代網路科技電信公司，運用豐富數據資料庫及先進人工智慧技術，拓展多元服務，帶動電信產業升級，更以「永續」為最高營運指導原則。除明定所有高階經理人需自行選定 2~3 項 ESG 指標，納入年終檢核目標，並與薪酬連動。台灣大也創電信業先例，董事會獨立董事席次超過半數，且將「永續發展委員會」提升至董事會層級，由董事長蔡明忠先生親自擔任召集人，與 5 位獨董全方位監督、強化 ESG 各面向發展，並升級「 2035 心大願景計畫 2.0 (Zetta Connected 2.0) 」，全面回應聯合國 17 項 SDGs。

台灣大以科技力打造全台最大資安防護網 ESG 專案軟硬兼施用科技擁抱愛

社會共融面，台灣大結合自身科技力，致力解決因數位、AI 加速發展，導致新型態詐騙叢生的社會亂象。不僅由台灣大總經理林之晨親自擔任資安長，致力從源頭解決資安所衍生的問題。

台灣大更成立反詐專案小組，率業界之先推出「反詐戰警」、「安心 Call」等創新服務。其中「反詐戰警」近半年來已偵測超過 8,000 萬個可疑網域，「安心 Call」至今更保護逾 741 萬筆通話。台灣大日前更進一步研發推出「反詐戰警個人版 APP」，能幫助用戶及時偵測並阻隔詐騙電話、簡訊、偽冒網站，避免民眾掉入詐騙陷阱，建立從企業到個人用戶端，全方位的資訊安全防護網。

台灣大以科技公益為核心，發展 26 項「用科技擁抱愛」的公益專案，內容涵蓋科技教育、社區關懷，以及社會急難應變等多元面向，軟硬兼施，促進偏鄉科技共融，2022 年有助公共利益、社會開懷之贊助與募款，累計 13.37 億元。包含將程式教育扎根偏鄉的「Coding Fun 偏鄉玩程式」、提供萬名學子免費網路與外語電子書等資源的「數位苗圃」、遠距陪讀逾 1 千小時，啟發孩子英語學習力的「百齡果在線」，及助偏鄉學子遠距學習不中斷的「平板手機捐贈偏鄉」與「數位學習中心」等。

此外，台灣大也以自身力量擴大對外倡議，其中連續七年推動綠能公益的「種福電計畫」；2023 年種福電募款計畫，在開跑後 2 個月內即募得 1,484 筆共 500 萬元捐款，幫助財團法人天主教華光社會福利基金會的自有屋頂搭建 214 片太陽能板，將可發綠電 180 萬度，減碳 991 公噸，幫助公益團體創造 20 年 1,028 萬的穩定收益，台灣大更承諾加碼採購等量綠電，倍增減碳效益，用實際行動為地球節能減碳。