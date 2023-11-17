台灣大完成150億元永續連結指標聯貸案 超額參貸33.3%

台灣大 (3045-TW) 今 (17) 日宣布，與臺灣銀行、兆豐銀行等 6 家銀行完成 5 年期 150 億元永續連結指標聯貸案簽約，超額參貸 33.3%，資金將用於償還既有金融機構借款及充實營運週轉金。

此聯貸案原預計募集 150 億元，在銀行踴躍參與、台灣大營運與獲利表現給予高度肯定，超額參貸 33.3%，承諾金額達 200 億元，最終以 150 億元結案。

此外，此聯合授信案連結道瓊世界永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices World Index, DJSI World)、碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project, CDP)、廢 / 舊手機回收量及公司治理評鑑等 ESG 指標，銀行團以實際行動支持台灣大哥大永續治理與創新應用成長。

台灣大接軌國際永續準則，2022 年加入全球再生能源倡議 RE100，制定明確減碳目標與路徑；運用 ICT 核心技術，推出全台電信唯一綠色機房訂閱服務「Smart IT 管家」；2008 年開始展開廢手機回收，推動循環經濟，連續 6 年入選 DJSI 最高榮譽「世界指數」，位列全球電信業前 3 名，連續 9 年入選證交所公司治理評鑑前 5%，4 度獲 CDP 氣候變遷綜合評比最高等級 A，榮獲多項國際永續評比肯定。

台灣大總經理林之晨表示，氣候變遷對於人類社會的影響與日俱增，台灣大在超 5G 的 Green 方針下，落實永續發展。透過合併台灣之星，減少基礎設施重複佈建，並擴大綠電及低碳設備投資布局。

臺灣銀行向來重視 ESG 之實踐，秉持「責任金融、環境永續、公司治理、員工照護、顧客權益及社會參與」六大原則，推行永續行動，與企業共同維護社會環境。臺灣銀行今年編製第一本 TCFD 報告書即榮獲英國標準協會 (BSI) 「Level 5+ Excellence」最高等級認證。

兆豐銀行致力追求永續成長，統籌主辦離岸風電、太陽能、電動車等 ESG 聯貸案，推動綠色金融不遺餘力，截至 2023 年 10 月底，綠色與永續投融資金額累計已超過新臺幣 7827 億元。另截至 2023 年 7 月底，兆豐銀行敘做離岸風電及太陽光電案件授信餘額亦為公股行庫第一名。