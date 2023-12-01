人民幣11月大漲2,000個基點 回升行情還沒結束

隨著美元指數走弱，11 月人民幣強勁回升，在岸和離岸價大幅反彈約 2,000 個基點，展望後市，經濟學家認為，人民幣匯率回升行情可能還沒結束。

據《深圳商報》報導，11 月在岸、離岸人民幣匯率一改此前兩個月的橫盤走勢，大幅反彈，在岸、離岸人民幣兑美元匯率的漲幅均超過 2.5%。

離岸人民幣匯價周五（1 日）盤中漲 0.03%，報人民幣 7.1428 元。

美元指數走弱與美國聯準會（Fed）停止升息預期有關。隨著美國通膨降溫，市場預料 Fed 停止升息，且 Fed 兩大鷹派官員暗示 12 月利率按兵不動，也升高了 Fed 升息周期結束的預期。

回顧人民幣近期漲勢，全球央行緊縮周期步入尾聲、中國持續加碼「穩匯率」政策，內外部因素形成合力。

近來 Fed、加拿大央行、英國央行及歐洲央行（ECB）紛紛保持利率不變。多家機構認為，全球升息周期可能已經結束。

此外，今年以來，中國金融管理機關也不斷釋出信號，力圖穩定市場預期。

中國人民銀行（央行）發布的第 3 季貨幣政策執行報告指出，堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，立足長遠、發軔當前，保持人民幣匯率穩定。

財信研究院副院長伍超明認為，人民幣大幅升值主要包括以下三個原因：

一是 11 月美元指數貶值幅度超過 3%，帶動人民幣對美元升值；

二是市場預期 Fed 升息周期已結束，明年降息時間提前，拖累美元指數；

三是中國經濟回穩，市場預期未來政府會繼續提出財政政策，以刺激經濟。如果明年政策力道符合市場預期，人民幣匯率穩中趨升的機率很高。

展望後市，中信證券首席經濟學家明明指出，拉長時間跨度，隨著中國經濟回升，直接投資和證券投資可能會有所修復，加上強美元帶來的壓力趨緩，以及央行延續靈活運用外匯市場管控工具，人民幣有望回升。

中金公司研究部外匯研究首席分析師李劉陽則說，這一波漲勢後的行情隨機性提高，人民幣可能會進入雙向波動階段，但本輪人民幣回升行情很可能還沒結束。