跨國企業抱怨美元融資成本太高 轉向人民幣融資

當前越來越多跨國企業抱怨美元融資成本太高，紛紛轉向人民幣融資。

中國央行發布的數據顯示，今年前八個月，境外主體在中國境內發行人民幣（下同）1,060 億元（150 億美元）「熊貓債」，較去年同期暴增 58.2%。

今年上半年「熊貓債」的發行量達到 720 億元，創下同期歷史新高。

所謂熊貓債，主要是指註冊地在境外的機構，依法在中國境內發行、約定在一定期限內還本付息、以人民幣計價的債券。截至今年 8 月底，境外主體在境內累計發行 434 檔「熊貓債」，累計發行募資規模達到 7,402.2 億元。

據《21 世紀經濟報導》報導，一位外資銀行投行部人士表示，目前多家跨國企業正積極醞釀發行「熊貓債」。究其原因，是目前人民幣融資成本遠遠低於美元，使「熊貓債」成為眾多跨國企業低息融資的新選擇。

這位外資銀行投行部人士還說，今年來「熊貓債」發行格外火熱的另一個原因，是去年底人民銀行（央行）、國家外匯管理局聯合發布《中國人民銀行國家外匯管理局關於境外機構境內發行債券資金管理有關事宜的通知》。

上述《通知》一方面對「熊貓債」在兩個市場發行制定了統一規範，有利於增加市場的透明性和可操作性，另一方面明確「熊貓債」募集資金既可留存境內使用，也可匯往境外使用，並鼓勵境外機構境內發行債券募集資金以人民幣形式跨境收付及使用，無形間大幅拓寬了「熊貓債」募資的使用範疇，激發海外跨國企業的熱情。

穆迪副董事總經理鍾汶權表示，上半年外國發行人在中國境內市場發行的人民幣計價「熊貓債」發行量，攀升至 720 億元，相當於去年全年的 85%。

由於美中兩國的利差依然存在，他預料「熊貓債」發行熱趨勢還會持續。

上述趨勢帶動人民幣向國際融資貨幣邁進。

中國央行的數據顯示，今年 9 月，人民幣佔全球貿易融資的比率達到 5.8%。

「這背後，是相比美元融資成本高漲，人民幣的相對較低融資成本，加之升值空間較大，正令越來越多海外企業考慮使用人民幣融資支付各類跨境貿易投資款項，令人民幣國際化進程有序推進。」一位股份制銀行跨境業務部人士表示。

不過，一位私募基金宏觀經濟學家指出，若要進一步提高人民幣的國際融資貨幣屬性，不能僅靠低利率，畢竟美國聯準會（Fed）可能很快就會進入降息周期，導致人民幣的融資利率優勢減弱。在這種情況下，如何讓中國企業與海外企業擴大跨境貿易人民幣結算範疇、進一步提升海外企業人民幣使用便捷度、持續擴大海外企業人民幣使用用途，將是人民幣成為新型國際融資貨幣更重要的基石。