〈貴金屬盤後〉押注Fed暫停升息 黃金月線連二漲 

黃金期貨周四 (30 日) 連續第二個月上漲，市場對聯準會 (Fed) 即將停止升息循環的押注，讓不孳息的黃金魅力提升。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 0.5%，報每盎司 2057.2 美元，11 月上漲約 2.6%。

黃金現貨價下滑 0.4%，報每盎司 2036.47 美元，稍早盤中曾觸及近七個月高點。金價 11 月上漲 2.7%。

美元周四升值，對黃金構成一些賣壓，但美元 11 月陷入一年來最差行情，10 年期美債殖利率則觸及兩個月低點。

紐約獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「黃金可能有些疲乏，但這個月表現良好。有拉回應該也能控制在 2015 到 2020 美元，除非跌回 2000 美元以下，否則應該不至於引阿姨綠。」

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員正在加碼 Fed 降息，預測明年 5 月前有 80% 機率降息，明年 3 月則有 50% 機率降息。

道明證券大宗商品策略師 Daniel Ghall 說：「隨著 Fed 政策轉向和經濟潛在趨緩逐漸接近，我們預估，金價將在明年上半年突破新高。」

美國周四公布，美國消費者 10 月小幅增加支出，通膨年增率創 2021 年初迄今最小增幅，初次請領失業救濟金人數略為增加。市場焦點如今都在 Fed 主席鮑爾周五的演說。

根據摩根大通 2024 年大宗商品展望報告，唯一結構性看多的類別就是黃金和白銀。

白銀現貨價周四上漲 0.9% 至每盎司 25.22 美元，月線也是連續第二個月上漲。現貨白金周四下滑 0.3% 至每盎司 929.09 美元，現貨鈀金下跌 1.4% 至每盎司 1013.15 美元。