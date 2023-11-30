〈新光金法說〉新壽Q3獲利補血受惠2原因 明年股利派發待董事會決議

新光金 (2888-TW) 今 (30) 日召開法說會，前三季合併稅後虧損 6.9 億元，每股虧 0.05 元，每股淨值為 14.59 元，主要因子公司新光人壽第三季受惠於避險成本持續改善及現金股利入帳，帶動整體虧損收斂；展望明年股利派發，公司表示，受到債券評價損益影響的部分較業界來得小，將待全年度盈餘出爐，再來進一步評估，做妥適的提案。

新光人壽第三季稅後純益 34.3 億元，前三季合併稅後虧損降至 79.3 億元；前三季合併股東權益較去年底提升 6.2% 至 1481.4 億元，淨值資產比率為 4.12%；公司表示，因美元升值且避險策略得宜，前三季年化避險成本為 0.89%，且較上半年的 1.76% 顯著降低。

新壽於 10 月 26 日發行 10 年期累積次順位公司債 130 億元，目前資本適足性 (RBC) 回到 200% 的法規要求水準。外界關注在次順位債之外，是否還有現增的計畫？副總林宜靜表示，雖然現增是公司充實自有資本及強化財務結構的選項，但不是唯一的選項，在進行整個資本規劃的時候，會多方評估可行性方案，詳細計畫待董事會通過才能確定。

關於 OCI 重分類到 AC 部分，林宜靜表示，相較同業，新光重分類部位少很多，受到債券評價損益影響的部分也比較小，但 9 月美債殖利率攀升，公允價值評估確實有下降一點，但金融市場變化很快，11 月公債殖利率已有下滑。

林宜靜進一步揭露，截至第三季底，其他權益為將近 -400 億元，已較去年同期回升 181 億元，主要回升來自於股票部位。

新光金今年不配息，外界關注明年現金股利的分派，林宜靜說，其他權益雖然有回升，還是要看今年度盈餘的狀況，金融市場波動對壽險業影響很大，包括利率、匯率等因素，目前還剩一個月，待年底結算後，會就整個財務狀況、獲利情形、資本規劃，再做一個完整、妥適的提案，報到董事會確定後再跟外界報告。

展望明年，林宜靜表示，根據主計總處公布的經濟成長預測，會比今年好很多，但金融市場不確定因素仍在，對於金管會釋出 ICS 接軌過渡措施，公司認為對整體壽險業是正面消息，但接軌仍有相當多的規定，內部正在就過渡措施進行重新評量，接軌前還有 2 年的時間，未來會就 ICS 的穩定度視資金需求進一步規劃。

新壽表示，由於商品策略著重分期繳商品及價值型商品，前三季初年度保費 (FYP) 雖較去年同期減少 27.9% 至 302.5 億元，但商品結構持續改善，初年度等價保費 (FYPE) 較去年同期增加 6.7% 至 142.1 億元，FYPE/FYP 比率為 47%，優於業界平均。

新壽指出，CSM 為 IFRS 17 下新契約貢獻指標，其為發單時預期保單全期將賺得的利潤現值，CSM 越大代表商品利潤越高。新壽致力推動價值型商品銷售，持續堆疊保單 CSM，預期未來利潤將透過 CSM 攤銷逐步釋放至損益。

新光銀行受惠於投資收益成⾧，SWAP 收益達 8.47 億元，前三季淨收益達 151.4 億元，年增 7.4%；合併稅後純益 52.2 億元，年增 2.3%，公司強調資產品質良好，第三季逾放比及呆帳覆蓋率分別為 0.12% 及 1125.04%。元富證券前三季合併稅後純益為 19.9 億元，經紀業務市佔率為 3.47%，市場排名第六。