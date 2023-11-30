〈醫療科技展〉英特爾攜手生態系夥伴 加速AI智慧醫療應用

台灣醫療科技展今 (30) 日登場，英特爾 (INTC-US) 攜手 24 家合作夥伴，共同展示最新 AI 技術的實際應用案例，促進台灣與國際的合作機會，並持續擴大智慧醫療的推廣與應用。

英特爾展區有四大主軸，展示醫療場域中的 AI 應用，包括生命科學、醫學 AI、智慧醫院以及雲端安全。透過英特爾全方位的解決方案，如 CPU、GPU、OpenVINO 以及開放式聯邦學習等各項技術，拓展更多的創新應用。

生命科學部分，柏瑞醫運用第四代 Intel Xeon 處理器、AMX 與 OpenFL 等技術，推出智慧 NGS 次世代乳癌基因 BRCA 篩檢方案，透過全新自動化和酸萃取設備與 AI 基因數據分析主機 DataSense、軟體 X1 Sequencing，不僅節省人力成本，也為標靶治療提供更完善的檢驗方法。

醫學 AI 方面，則與宏碁智醫共同開發並打造消費者保健 AI、精準醫療以及無國界醫院。另外，透過 OpenVINO 和 OpenFL，在醫院以外的場域也能實現醫學數據跨界合作與培訓。華碩則展示應用聯邦式學習與 AI 技術，除輔助醫療人員診斷，也能擴展醫療應用的機密運算。

智慧醫院部分，為因應醫護人員短缺，安勤科技推出全方位病患監控係統，運用 Intel Core 與 OpenVINO 技術，打造無接觸式的生命徵象感測儀。而醫揚科技則將英特爾最新的 GPU 導入醫療 AI 硬體領域，透過 GPU 進行手術影像 3D 渲染、AI 分析及可視化。

安勤科技推出全方位病患監控係統，打造無接觸式的生命徵象感測儀。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

雲端安全方面，與遠傳電信合作成立「5G 姐妹實驗室」，透過英特爾 SGX 進行機密運算與開放式聯邦學習，將軟體託管在遠傳的 5G 專網中，共享安全的 AI 模型。此外，也與廣達旗下雲達合作，展示如何從雲端到終端，實踐智慧醫療 AI 訓練與推理應用。