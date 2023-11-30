〈醫療科技展〉英特爾攜手生態系夥伴 加速AI智慧醫療應用

英特爾攜手24家生態系夥伴，加速AI智慧醫療應用。(圖：英特爾提供)
英特爾攜手24家生態系夥伴，加速AI智慧醫療應用。(圖：英特爾提供)

台灣醫療科技展今 (30) 日登場，英特爾 (INTC-US) 攜手 24 家合作夥伴，共同展示最新 AI 技術的實際應用案例，促進台灣與國際的合作機會，並持續擴大智慧醫療的推廣與應用。 

英特爾展區有四大主軸，展示醫療場域中的 AI 應用，包括生命科學、醫學 AI、智慧醫院以及雲端安全。透過英特爾全方位的解決方案，如 CPU、GPU、OpenVINO 以及開放式聯邦學習等各項技術，拓展更多的創新應用。 

生命科學部分，柏瑞醫運用第四代 Intel Xeon 處理器、AMX 與 OpenFL 等技術，推出智慧 NGS 次世代乳癌基因 BRCA 篩檢方案，透過全新自動化和酸萃取設備與 AI 基因數據分析主機 DataSense、軟體 X1 Sequencing，不僅節省人力成本，也為標靶治療提供更完善的檢驗方法。 

醫學 AI 方面，則與宏碁智醫共同開發並打造消費者保健 AI、精準醫療以及無國界醫院。另外，透過 OpenVINO 和 OpenFL，在醫院以外的場域也能實現醫學數據跨界合作與培訓。華碩則展示應用聯邦式學習與 AI 技術，除輔助醫療人員診斷，也能擴展醫療應用的機密運算。 

智慧醫院部分，為因應醫護人員短缺，安勤科技推出全方位病患監控係統，運用 Intel Core 與 OpenVINO 技術，打造無接觸式的生命徵象感測儀。而醫揚科技則將英特爾最新的 GPU 導入醫療 AI 硬體領域，透過 GPU 進行手術影像 3D 渲染、AI 分析及可視化。 

安勤科技推出全方位病患監控係統，打造無接觸式的生命徵象感測儀。(鉅亨網記者劉玟妤攝)
安勤科技推出全方位病患監控係統，打造無接觸式的生命徵象感測儀。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

雲端安全方面，與遠傳電信合作成立「5G 姐妹實驗室」，透過英特爾 SGX 進行機密運算與開放式聯邦學習，將軟體託管在遠傳的 5G 專網中，共享安全的 AI 模型。此外，也與廣達旗下雲達合作，展示如何從雲端到終端，實踐智慧醫療 AI 訓練與推理應用。 

英特爾與廣達旗下雲達合作，展示如何從雲端到終端，實踐智慧醫療 AI 訓練與推理應用。 (鉅亨網記者劉玟妤攝)
英特爾與廣達旗下雲達合作，展示如何從雲端到終端，實踐智慧醫療 AI 訓練與推理應用。 (鉅亨網記者劉玟妤攝)

 

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