推動智能醫療 群創醫科展推這兩項全台首創技術

群創光電 (3481-TW) 今 (30) 日於 2023 台灣醫療科技展宣布與兩大醫院合作，於 AI 醫療檢測與智能化醫用產品上大秀技術力。群創總經理楊柱祥看好傳統醫療邁向現代精準醫療的進程，群創在 3D 顯示、AI 智慧診斷、智能化醫療流程中皆有深度投入。

群創與奇美醫院合作，推出台灣首台自行研發及生產的智能療調劑機器手臂，楊柱祥指出，全自動手臂可增加醫療量能，國內自研自產機器也比海外廠商競品在市場上更具價格競爭力。

楊柱祥說明，智能化療調劑機器手臂具安全、精確、可追溯、效率提升、降低醫護勞力等優點，是智慧醫療解決方案的一環。

機器手臂可在無菌環境中，調配具有基因危害性的抗癌藥品，除保護病人避免微生物汙染外，也可保護藥師避免暴露於危害性藥品環境；過去藥品調劑過程，藥師需要手動進行，費時費力，機器手臂可減少人為誤差，精準調製，也可舒緩醫療人力吃緊情況。

另一方面，群創也同步與新光醫院合作開發首款台灣自製肺癌 AI 器官 3D 重組技術，搭載裸視 3D 顯示器，30 分鐘完成肺癌影像分割與標註，建構三維器官、動靜脈與病灶之相對位置，幫助胸腔外科醫師在術前診斷更有效率，也作為 AI 智慧醫療推動的重要一環。