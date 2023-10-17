三大法人同步賣超 緯創、群創及長榮航遭外資賣逾萬張

台北股市今 (17) 日開高震盪走低，資金對 AI 概念股狂熱減退，終場集中市場下跌 9.69 點，收 16642.55 點，成交值 2740.65 億元。三大法人同步賣超，外資今天賣超超過萬張的個股包括緯創 (3231-TW)、群創 (3481-TW) 及長榮航 (2618-TW)。

10 月 17 日集中市場外資賣超 43.88 億元，投信賣超 4.93 億元，自營商賣超 25.66 億元，在期貨市場上，外資交易口數淨額爲空單 966 口，未平倉合約口數爲 1226 口。

10 月 17 日外資買超較多的個股爲，聯電、矽統、華邦電、永豐金、誠美材、光寶科、台積電、富邦金、愛普 *、華新；10 月 17 日外資賣超較多的個股爲長榮航、群創、緯創、佳世達、新光金、開發金、華航、東元、大亞。

10 月 17 日投信買超較多的個股爲，聯電、台積電、智原、東元、東陽、京元電子、南亞科、永豐金、新日興；10 月 17 日投信賣超較多的個股爲，緯創、光寶科、中興電、健鼎、華通、金像電、欣興、定穎投控、技嘉、廣達。

10 月 17 日自營商買超較多的個股爲，中工、友達、永豐金、中信金、聯電、元大金、仁寶、英業達、兆豐金、宏碁；10 月 17 日自營商賣超較多的個股爲，誠美材、漢翔、裕隆、大同、智原、華航、群創、神達、新興、定穎。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，目前台股最大問題在市場成交量能不足，反彈缺乏量能進一步支撐而下跌，投資人持股仍宜審慎。