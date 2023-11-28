台股睽違31年超越港股 外資回補200億元搶進4檔金融股

台股今 (28) 日在電子權值股反彈下，飆漲 203 點，收在 17341 點，睽違 31 年正式超越港股。外資今日更大舉回頭買超台股 200 億元，搶進開發金 (2883-TW)、中信金 (2891-TW)、玉山金 (2884-TW)、華南金 (2880-TW) 等金融股。

香港恆生指數今日震盪走低，收盤跌 0.98%，報 17354.14 點。而台股今日強彈下，與港股黃金交叉，也是台股 1992 年以來再度超越港股。

外資回頭買超台股主要加碼金融股，開發金 6.3 萬張為今日最多，其次為中信金 2.6 萬張，玉山金 1.4 萬張、元大金 1.1 萬張，華南金 7864 張。其餘個股包含華泰 2.6 萬張、友達 1.8 萬張、長榮航 1.5 萬張、復華台灣科技優息 1.3 萬張、宏碁 1.2 萬張、中鋼 1.1 萬張、南亞科 8511 張。

台泥 (1101-TW) 為布局全球低碳水泥市場，斥 266 億元擴大投資土耳其、葡萄牙，不過外資不領情，減碼 2.3 萬張為今日最多，其他傳產股也調節統一 6055 張、裕民 3197 張。

外資賣超的電子股包含世界 1.8 萬張、敬鵬 4608 張、緯創 4243 張、鈺創 3365 張。另外，富邦越南、復華富時不動產、上海商銀、富邦恒生國企正 2 減碼逾 3000 張。

投信今日賣超 1.63 億元，賣超開發金 4.3 萬張最多，也是外資買超第一的個股。其他賣超標的還有中鋼 1.9 萬張、宏碁 1.8 萬張、緯創 9250 張、廣達 4789 張、南亞科 4313 張、台光電 2103 張、元大高股息 2031 張、台燿、健鼎等。

投信買超前十名分別為聯電 7467 張、統一 7,400 張、世界 6,464 張、台泥 4,496 張、遠東新 4,397 張、華通、第一金、上海商銀、南亞、陽明。