新加坡蟬聯全球生活成本最高城市 蘇黎世並列第一

根據經濟學人智庫 (EIU) 數據，新加坡再次蟬聯今年全球生活成本最高的城市，與瑞士蘇黎世並列榜首，這是新加坡 11 年來第 9 度登上榜首，蘇黎世則從去年的第六名一舉躍升。

經濟學人智庫在《2023 年全球生活成本》調查報告中表示，以當地貨幣計算，新加坡 200 多種日用品和服務，價格較去年同期漲了 7.4%，雖然低於去年的 8.1%，仍明顯高於 2017 年至 2021 年的趨勢水準。

為了解決國內嚴重的塞車問題，新加坡政府對國內汽車數量進行嚴格管控，此舉推高了持有汽車的成本。除此之外，新加坡也是服飾、雜貨和酒類商品最昂貴的國家之一。

蘇黎世的排名之所大幅躍進，與瑞士法郎匯價強勢，以及該國食品雜貨、家庭用品和娛樂商品價格高昂有關。

去年和新加坡並列第一的紐約，今年跌至第三名，和瑞士另一城市日內瓦齊名，香港排名第五，洛杉磯排名第六。

儘管如此，與各洲相比，亞洲的平均價格漲幅仍相對較低。中國的城市排名普遍大幅下滑，又以南京、無錫、大連和北京的降幅最大，降幅均超過 25 名，日本東京和大阪排名分別較去年下滑 23 名和 27 名，主要受到人民幣和日元貶值影響。

EIU 資深分析師 Syetarn Hansakul 在 CNBC 節目《Squawk Box Asia》上表示，2023 年全球生活成本平均成長率為 7.4%，但亞洲的平均增幅只有 3%，這解釋了為何只有兩座亞洲城市進入前十名。

EIU 預估明年全球通膨將持續放緩，同時警告，若以色列和哈瑪斯的戰爭升溫，恐會進一步推高能源價格，聖嬰現象加劇也可能推升食品價格。