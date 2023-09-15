需求降溫 新加坡房屋銷售創7個月新低

新加坡上月房屋銷售跌至 1 月份以來新低，因為在缺乏大型建案推出的背景下，需求放緩。

周五 (15 日) 公布數據顯示，8 月新建私人公寓的購買量降至 394 套，較上月下降了 72%，而上個月在幾次大規模建案推出的推動下，交易量攀升至 1412 套，為一年多來的高點。

銷售下降表明，新加坡火熱的房地產市場，可能因打房政策最終開始放緩。自當局 4 月份對部分買家提高印花稅以來，市場已顯示出緩和的跡象，第二季私人住宅價格 3 年來首次下跌。

房地產平台 Mogul.sg 首席研究官 Nicholas Mak 表示，新加坡房地產市場可能出現放緩跡象，部分原因是經濟增長放緩、利率居高不下、降溫措施的影響，以及進一步政策風險的陰影。

Mak 指出，開發商正專注於推動已啟動項目的銷售，其中大多數仍有未售出的單位。

在新推出的建案中，TMW Maxwell 上個月僅售出 324 套公寓中的 6 套，這是今年主要項目中使用率最低的一個。

彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Ken Foong 表示，由於經濟不確定性和選擇增多，買家可能會更加挑剔，導致推出時的接受度較低。他補充說，開發商需要更長的時間才能出售他們的建案。

他預計下半年新房銷售將「保持健康」，然而，可能會低於上半年和 2022 年的繁榮情況。