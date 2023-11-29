日本央行委員：討論退出超寬鬆政策還為時過早

日本央行董事會成員安達誠司 (Seiji Adachi) 周三 (29 日) 表示，討論退出超寬鬆貨幣政策還為時過早，他警告，當前全球經濟風險揮之不去，明年薪資前景存在不確定性。

安達認為，隨著更多公司提高售價以轉嫁成本上漲，並提高薪資以應對勞動市場緊縮，通膨可能會超出央行的預測。但他表示，日本央行必須等待物價和薪資同步上漲的明確跡象，與此同時，繼續維持 2% 的通膨目標。

安達發表演說強調，雖然可能有早期跡象表明，積極的薪資通膨周期正在出現，但以目前的條件，尚不足以討論退出超寬鬆貨幣政策。

安達在日本央行中被認為是鴿派代表，他說：「目前，耐心地繼續我們的貨幣寬鬆政策是合適的。」

這些言論凸顯了日本央行何時能夠逐步取消大規模刺激措施，走向「正常化」的不確定性，目前央行一直保持超寬鬆政策，包括實施負利率及殖利率曲線控制 (YCC)。

安達表示，全球經濟的不確定性，例如中國經濟成長放緩以及美國大幅升息的潛在影響，使得央行很難預測，日本企業明年是否會持續加薪。

他指出，雖然一些大公司似乎熱衷於繼續提高薪資，但偏遠地區的許多小公司表示，由於面臨困難的商業環境，他們可能很難這樣做。

他補充說，目前還沒有到可以討論退出超寬鬆政策的階段。