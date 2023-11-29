〈財報〉Foot Locker上季業績超標 調升全年銷售財測

Foot Locker (FL-US) 周三 (29 日) 公布了令人驚訝的獲利和銷售業績，並表示感恩節週末業績強勁。該公司股價在周三盤前交易上漲。

這家運動鞋和運動服飾零售商縮小了全年財測範圍，反映出銷售趨勢略有改善。該公司表示，目前預計今年銷售額將下降 8% 至 8.5%，而先前發布的財測為下降 8% 至 9%。並預計同店銷售額將下降 8.5% 至 9%，而先前的財測為下降 9% 至 10%。

然而，Foot Locker 降低了調整後獲利財測的上限，將區間從先前的每股 1.3 至 1.5 美元下修至 1.3 至 1.4 美元。

執行長狄龍在財報聲明中表示，該公司轉虧為盈方案已取得進展。她提到與 NBA 達成的最新行銷協議。

她表示，Foot Locker 更新了其財測以反映這股動能，並獲得「在消費者持續不確定的背景下，感恩節期間的強勁業績」。

根據 LSEG 對分析師的調查，Foot Locker 在截至 10 月 28 日當季的表現與華爾街的預期相比如下：

●調整後每股獲利 30 美分，高於預期的 21 美分

●營收 19.9 億美元，高於預期的 19.6 億美元

第 3 財季 Foot Locker 淨利為 2800 萬美元，合每股 30 美分；去年同期淨利為 9600 萬美元，合每股 1.01 美元。

Foot Locker 的同店銷售額年減 8%。該公司表示，這反映出「消費者持續疲軟」、供應商結構的變化以及關閉部分 Champs 門市帶來的 3% 的負面影響。但即便如此，根據 FactSet 的數據，這仍略優於分析師預期的 9.7% 的跌幅。

與許多零售商一樣，Foot Locker 也因購物者削減可自由支配支出而受到傷害，因為通貨膨脹迫使他們在食品、住房和日常需求上花費更多，而且體驗而非商品成為優先考慮的因素。Foot Locker 也面臨著該公司特有的麻煩，例如在陷入困境的購物中心中開設的商店，並且嚴重依賴 Nike (NKE-US) 的商品。該品牌正在大力推動透過自有專賣店和網站直接銷售。

庫存過多也是 Foot Locker 面臨的問題，尤其是在購物者謹慎消費的情況下。截至第 3 季末，該零售商的庫存比上年底高出 10.5%。然而 Foot Locker 表示，其中約 6% 是策略性的，因為該公司儲備了在假期季節銷售的商品。

狄龍在財報聲明中表示，該公司仍可望在本財年結束時庫存水準與前一年持平或略有下降。

截至周二 (27 日) 收盤，Foot Locker 股價今年來下跌約 37%。同期標普 500 指數上漲約 19%。Foot Locker 周二收在 23.84 美元，市值達到 22.5 億美元。