潤弘手中未認列工程金額364億元 高科技廠房占比40-45%

潤泰集團營造廠潤弘精密 (2597-TW) 今 (29) 日出席交易所法說會，公司指出，目前潤弘精密在手未認列工程金額達 364 億元，其中並以高科技廠房占比 40-45 最高，而有約 20% 爲來自住宅的營建工程，同時，隨年度的即將結束，預計簽約工程數可望增加。

潤強精密目前在建工程數約 27 案，統計在手未認列工程金額約 364 億元，公司應法人提問時指出，依工程類別區分，目前在手工程案以高科技廠房占比 40-45 最高，而有約 20% 爲來自住宅的營建工程，而公共工程占比約 10-15%，其他爲宗教、商場等建案工程，不過，目前潤弘手上沒有商場的建案工程。

不過，以目前潤弘精密手中未認列工程金額約 364 億元，再加上 200 億元的潤泰新 (9945-TW)「南港之星」工程案，手中案量將超越 500 億元。

對於預鑄和營造市場走勢，潤弘精密指出，公司具備包括工程顧問、設計、預鑄及鋁模的多重角色，從精密的設計到大量的施工都具備功能；同時，法人也預期 2024 年的潤弘業績重返成長。同時，隨今年度的即將結束，預計簽約工程宋量也可望增加。

潤弘 2023 年前三季營收 162.2 億元，毛利率 14.1%，年減 0.22 個百分點，稅後純益 12.0.3 億元，年減 20.26%，每股純益 6.5 元。