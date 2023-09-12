東元榮獲亞洲傑出公司調查 台灣市場「工業類別」公司

國際知名且具有公信力的「亞洲傑出公司調查」，近日由主辦單位 Asiamoney(亞洲貨幣雜誌) 公佈 2023 年的票選結果，東元電機 (1504-TW) 獲選為台灣市場「工業類別」的最傑出公司。

東元電機近年來深耕綠能產業，致力於節能、減排相關產品與服務的創新研發，而公司營收獲利也是連年成長，2022 年營收較前一年成長 13.8 %，更是連續第五年股利分配率成長，持續為股東創造更高的收益，因此獲得多數評審們的投票支持，奪得台灣區工業類別的最傑出公司榮銜。

除了財務表現穩定成長外，在各國碳中和政策和 2050 年淨零轉型的目標下，東元經營團隊瞄準市場需求，在車用動力系統、智慧空調節能控制系統、和離岸風電工程、太陽能與儲能系統業務，全力開發市展與產品創新，更以一站式解決方案滿足客戶對產業電氣化的需求，也持續贏得更多競爭優勢。

東元電機在企業社會責任方面的舉措也是年年更新，在 2023 年，除了贊助看見台灣 Ⅲ 的拍攝，希望能喚起更多對國土環保意識之外，今年，東元科技文教基金會也首度和台灣大學聯合舉辦「淨零排放科技國際競賽」，吸引了十個國家或地區四十所大學計 146 支隊伍報名參賽，發出 115 萬元獎金，希望能激發科技研發能量；而將科技環保意識向下紮根的理念更透過舉辦中小學生的「綠頭腦創意競賽」，希望為台灣培育更多節能、減排的小小種子。

「亞洲傑出公司調查」今年度共有 1225 名基金經理、研究分析師和銀行家參加投票，總共針對 12 個亞洲市場的上市公司，投出 7600 多張選票。結果表彰了包括東元電機在內的 194 家傑出公司。這個票選獎項的設計，目的是為認可有卓越表現的上市公司，包括公司在財務、經營團隊，良好的投資人關係、以及企業社會責任的舉措等各方面的傑出成果。而東元電機在 2023 年的營運、獲利、和社會回饋作為都贏得了投資人的肯定，也表現在股價上，成為「亞洲傑出公司調查」台灣工業類別的佼佼者。