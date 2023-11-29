LINE台灣百筆用戶資訊外洩事件 唐鳳：已進入限期行政調查

LINE 日本母公司 LY Corporation 公布，約有 44 萬筆用戶的個資恐外洩，其中包含百筆 LINE 台灣用戶資料。數位發展部部長唐鳳今 (29) 日回應，目前已經在國發會進入限期行政調查的程序，會盡快給社會大眾交代。

根據 NHK 報導，南韓 IT 公司 Naver 為 LY Corporation 大股東，但於 10 月時遭駭客攻擊，導致和 Naver 共享部分系統的 LINE 也受影響。

對此 LY Corporation 說明，主要影響範圍為公司內部員工以及業務夥伴的姓名、所屬機構和電子郵件，約有 44 萬筆用戶資料外洩，外洩的資料可能包含年齡、性別及貼圖購買紀錄等。不過目前沒有用戶傳送的訊息內容、銀行帳戶及信用卡資訊洩露。

此次外洩事件中，包含百筆 LINE 台灣用戶的個資。除數位部數位發展署已在第一時間要求業者說明、提供相關資料，並依法通報個資外洩，唐鳳也表示，目前在國發會已經進入限期行政調查的程序。

由於台灣用戶遭外洩的是經過雜湊的手機號碼、電子郵件以及 LINE 帳號，能否以新的個資法開罰。唐鳳表示，還是要等行政調查結果出爐，確認資料外流數量，以及哪些是雜湊的，哪些是明文的，才能進一步討論裁罰範圍。

LINE 母公司遭駭導致台灣用戶個資外洩，外界也關心 LINE 伺服器是否有落地台灣必要。唐鳳指出，目前 LINE 上的訊息是透過端到端加密，也就是說 LINE 伺服器上並無存有使用者之間傳送的訊息，因此在這前提下，LINE 表示用戶間的訊息內容沒有流出。

LINE 伺服器落地台灣能否增進韌性，唐鳳進一步說明，這攸關到訊息完整性，他舉例在災難來臨時，當海纜對外通訊受到限制時，就只能用國內的伺服器進行通訊。因此在這個時候如果 LINE 伺服器在台灣的話，就可以確保傳訊暢通。

唐鳳也補充，目前持續跟各家國際通訊軟體提供者洽談中，包含 LINE、Signal Foundation 等進行討論，商討是否伺服器落地台灣的必要。