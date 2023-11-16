創新板Q3營收獲利雙創新高 台灣虎航奪獲利王

證交所今 (16) 日表示，國內 7 家創新板上市公司第三季營收 84 億元，年成長 116%，稅前淨利 14 億元，較去年同期轉虧為盈且增加 23 億元，營收、獲利雙創新高，其中，台灣虎航 - 創 (6757-TW) 為單季獲利王，前三季 EPS 則以雲豹能源 - 創 (6869-TW) 的 7.66 元表現最佳。

根據統計，全體創新板上市公司今年前三季營收累計達 208 億元，年增 129%，稅前淨利 28 億元，較去年同期轉虧為盈且增加 53 億元。

從全體創新板上市公司第三季營收成長較大的公司來看，證交所指出，台灣虎航 - 創受惠國境解封後，跨境旅遊需求大增，航空客運市場快速復甦，帶動台灣虎航 - 創營收及獲利均較去年同期大幅成長，營收成長幅度更高達 2378%。

證交所表示，其他營收成長幅度較大的創新板上市公司包括錼創科技 - KY 創 (6854-TW) 及走著瞧 - 創 (6902-TW) ，第三季營收成長幅度分別達 211% 及 86%，其中走著瞧 - 創前三季稅後純益累計約 2700 萬元，單季約 1400 萬元，與去年同期相較已轉盈，呈正面樂觀趨勢。

證交所進一步指出，其餘創新板上市公司本季營收皆有 1 成以上的成長表現，顯示台灣資本市場的新經濟公司正蓬勃茁壯。

證交所表示，台灣創新板自 2021 年 7 月開板以來，證交所持續招募優質潛力企業及積極推動創新企業發展，今年更陸續鬆綁創新板發行面及交易面規定，預計今年底於創新板掛牌上市家數將達 10 家。

證交所透露，今年已有 8 家送件申請創新板上市，預期今年將有 15 家創新公司申請，較去年近倍數成長，未來更有超過百家公司在潛在申請名單上，提供不同營運發展階段的企業更多元彈性的上市選擇。