中國國台辦：賴蕭配是「獨獨配」 毒害台海和平穩定

民進黨總統參選人賴清德日前正式宣布由蕭美琴擔任副手，中國國台辦發言人陳斌華周三（29 日）對此表示，許多網友說「雙獨組合」就是「雙毒組合」，這個「毒」是「毒藥」的「毒」，是「毒害」的「毒」。

據《財聯社》報導，陳斌華說，「台獨」意味著戰爭，民進黨推出這樣一組危險的「獨獨配」，只會毒害島內同胞利益福祉，毒害台海和平穩定，毒害台灣前途命運。

陳斌華表示，賴清德的「台獨」言論是「台獨」本色的體現。他指出，頑固堅持「台獨」立場，製造兩岸對立對抗，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，只會導致台海形勢緊張動盪，威脅廣大台灣同胞安全福祉，是走不通的邪路、絕路。

陳斌華強調，堅持「九二共識」，反對「台獨」，兩岸關係就能重回和平發展的正確軌道，台灣同胞才能過上安居樂業的日子，這才是通往美好未來的康莊大道。

國民黨總統參選人侯友宜日前向台灣工商界宣示，只要他當選，立即在對等、尊嚴、友善的前提下，與對岸全面重啟對話、重建兩岸互信。民眾黨總統參選人柯文哲也表態，認為兩岸開放要按步就班。

陳斌華對此表示，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上，願與國民黨等政黨增進互信，加強交流合作，共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。

此外，陳斌華說，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。在中美元首舊金山會晤中，國家主席習近平向美方深入闡述了中國政府在台灣問題上的原則立場，強調美方應該將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。