中國將部分中止ECFA產品關稅優惠 國台辦回應了

中國商務部宣布將結合對台貿易壁壘調查情況，研究中止或部分中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）項下給予台灣產品的關稅優惠，引發台灣業界和民眾關注，對此國台辦在周三（13 日）表示支持。

國台辦發言人陳斌華在周三說，對於商務部將結合對台貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究中止或部分中止 ECFA 項下給予台灣產品的關稅優惠，「我們表示支持」。

陳斌華指出，2010 年 6 月，兩岸在「九二共識」基礎上，簽署了 ECFA。多年來北京始終切實履行承諾，推動和保障了 ECFA 的生效和實施。

陳斌華表示，反觀民進黨上台以來，不僅未採取切實舉措，解除對中國歧視性貿易限制，還變本加厲，修改規則，設置障礙，惡意阻撓兩岸經濟正常交流合作，給中國產業和企業利益帶來損害。這不僅嚴重阻礙 ECFA，也嚴重違背世界貿易組織（WTO）的非歧視原則。

陳斌華指出，今年以來，中國及時調整兩岸人員往來的疫情防控措施，推動「小三通」和兩岸直航航點復航，宣布恢復台灣居民赴大陸團體旅遊業務，各領域交流迅速升溫。上半年台灣民眾赴大陸人次較去年同期激增七倍。

此外，陳斌華說，台灣媒體指出，如果鴻海創辦人郭台銘堅持獨立參選台灣總統，將成為不講道義、不講信用的「攪局者」，更是在「保送賴清德」。他說注意到台灣輿論的有關評論，北京尊重台灣現行社會制度，希望選舉結果能有助於台海和平穩定，推動兩岸關係重回和平發展正軌。