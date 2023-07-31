今年第4家！樂迦再生申請創新板掛牌

創新板可望再添生力軍，樂迦再生 (6891-TW) 遞件申請創新板，是繼巨鎧精密、鴻華先進、金萬林後，今年以來第 4 家申請創新板掛牌的公司。

樂迦再生是由臺灣三顧、日本日立集團等公司與國發基金合資成立，主要從事細胞治療產品委託開發暨製造服務 (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO)，去 (2022) 年 4 月登錄興櫃戰略新板，今 (31) 日則遞件申請上市。

樂迦再生自成立以來，專注發展及布局細胞製程，整合台日資源及技術發展核心關鍵製程能力，以嵌合抗原受體 T 細胞 (CAR-T) 及誘導型多潛能幹細胞 (iPSC) 為核心發展主軸，同時亦能生產各種細胞治療產品。

另外，取得日本 CellFiber 亞洲獨家授權「高效細胞封裝擴增培養技術」輔助細胞量產，將大幅縮減製造成本，造福社會。

樂迦再生響應政府「六大核心戰略產業推動方案」政策，期望整合台灣蓬勃的生醫資源，輔以台灣位處於亞洲樞紐之地利，拓展國際生醫商機，打造亞洲再生醫療生態系，將臺灣細胞治療推向全球。

證交所表示，創新板鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力或經營模式公司申請上市，以具體行動提供創新企業多元且友善的籌資環境，協助加速進入台灣主板市場，目前申請產業類別涵蓋數位雲端、綠能環保、電動車及生技醫療等多個新興產業範疇。

證交所表示，隨著全球科技創新與產業進展，台灣已出現不少擁有關鍵核心技術、創新能力或創新經營模式企業，創新板積極孕育這些可望成為新護國神山群的企業進入資本市場籌資，以帶動聚落發展及推升臺灣創新經濟地位。

此外，證交所已在今 (112) 年 5 月 2 日已將「台灣創新板」納入「發行量加權股價指數」及其系列指數，7 月 3 日也新增產業類別，鎖定現有符合新經濟之上市公司重新分類，盼發揮群聚效應，達到聚焦效果，下一步將編製「台灣創新板指數」，聚焦新經濟產業，掌握投資契機。