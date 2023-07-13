三顧副董、樂迦董座對超基因兩員工提誣告

三顧 (3224-TW) 與超基因生技的官司持續延燒，三顧副董事長陳宗基與樂迦董事長何弘能被樂迦前員工指控涉嫌證券交易法特別背信罪，對此，兩人今 (13) 日發出聲明強調，已正式委任律師對樂迦前員工、現任超基因員工董國恩、鄭坤炎提出誣告之訴。

陳宗基與何弘能的聲明指出，樂迦是一家由日本國際大型集團，與國內政府基金、三顧公司專業團隊共同努力打造，以亞洲再生醫療為市場的指標型公司，董事成員皆是兩國知名專業人士，並且都有豐富大型公司管理經驗，國發基金並且在特定媒體黑函的攻擊下公開澄清，支持營運團隊的付出。

該聲明表示，超基因現任總經理楊智惠及此次提出告發的董姓、鄭姓告發人在內等 6 位本集團前員工，於去年間同時離職，並均轉任職於超基因公司，日前因共同涉及違反營業秘密法，為臺灣臺北地方檢察署偵查中，經檢察官傳訊到案後，其中數人業經檢察官諭知高額之交保金而交保在案。

此外，自從超基因公司遭到搜索後，有特定媒體發布對本人以及公司不實新聞，即便包括國發基金在內的政府法人機構正式出面澄清，竟然還有出現近 60 多篇，內容重複率高達 80% 的新聞到處流傳，本人已依照違反證券交易法，針對特定媒體及背後操縱者進行提告。