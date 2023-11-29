〈財報〉慧與科技上季伺服器營收降幅超出預期 本季展望遜色

慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise, HPE) 公布上季業績大致符合華爾街預估，但伺服器業務收入降幅超出分析師預期，本季營收展望也略微遜色。

展望 2024 會計年度第一季 (截至 2024 年 1 月)，慧與科技預估營收將介於 69 億美元至 73 億美元間，中位數略低於華爾街共識預期的 72 億美元；調整後每股盈餘 (EPS) 估為 42 美分至 50 美分，華爾街共識預期為 44 美分。

慧與重申全年指引，預估 2024 會計年度全年營收成長 2% 至 4%，調整後 EPS 為每股 1.82 美元至 2.02 美元，全年自由現金流介於 19 億美元至 21 億美元。

投資人對於企業客戶的技術需求表示擔憂，尤其是伺服器和記憶體。然而，執行長 Antonio Neri 受訪時表示，客戶對這些產品的需求已經穩定且正在改善。

Neri 看好伺服器業務受惠於人工智慧 (AI) 熱潮，稱上季與 AI 相關的收入約達 24 億美元。

截至 10 月 31 日當季，慧與科技營收為 73.5 億美元，年減 6.6%，但符合預期。其中，包含傳統伺服器業務在內的運算事業收入為 26 億美元，年減 31%，降幅大於分析師預估。調整後 EPS 為 52 美分，略高於分析師平均預期的 50 美分。

慧與科技 (HPE-US) 周二 (28 日) 收盤小跌 0.51% 至每股 15.52 美元，盤後小漲 0.19%。今年迄今累計下跌 2.8%。

公布財報之際，慧與同時宣布將股利調高 1 美分，至增為 13 美分，預計 1 月 11 日向股東發放。