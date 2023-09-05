物聯智慧與全球知名品牌商達成專利和解 並攜手商務合作

物聯網雲端服務平台方案商物聯智慧 (TUTK)(6565-TWG) 表示，近日與全球知名電子消費性周邊大廠領導者、智慧家居領域串聯網路方案商、跨境電商平台 (美日銷售首選)、中國全球化品牌 50 強公司，達成美國專利侵權訴訟和解，雙方將進一步合作成為商務夥伴。

此次的和解協議，旨在使雙方於和解及授權金和技術授權的基礎上達成共識，實現專利權益的保護和技術的合法使用。該公司同意向物聯智慧支付和解金及授權金，作為專利侵權上的補償；和解後，該公司獲得繼續在其產品中合法使用 P2P 與 IoT 物聯網設備連線技術的相關專利授權，具體和解及授權金之金額和技術授權條件依照協議予以保密。同時，雙方已展開進階商務合作討論，共創雙贏局面。

物聯智慧表示，「我們很高興這次的專利侵權爭議能和平解決，不僅達成和解，還能進一步成為商務合作夥伴。這代表著物聯智慧擁有 80 多項高品質的全球發明專利，物聯智慧重視其專利組合為其商業發展的重要資源，物聯智慧並持續堅決捍衛技術的研發成果及維護智慧財產權的相關權益。同時，我們也看重與銷售首選之全球化消費電子品牌的合作，攜手拓展更廣泛的全球物聯網科技商機，提供客戶優質的服務以及產品。」

物聯智慧成立於 2008 年，初創時期以點對點連線技術為基礎，開發具備多種模組功能的 Kalay 雲端平台，提供 P2P 連線、影像監控與雲端存儲、訊息推播，以及帳戶與設備管理等服務，近年推出雲端影像監控服務（VSaaS）、雲端影像管理系統（Cloud VMS）及 IoT 設備管理平台（DMP）等，與硬體裝置業者一起發展「訂閱服務」商務模式，並成功打入邊緣及雲端運算 AI、車聯網等產業。

物聯智慧截至今年 8 月累積授權連線的全球裝置設備數量已超過 1.1 億台，即時在線的裝置數量也近 7 千萬台；每個月新增的授權裝置數都超過百萬台，龐大的聯網裝置基礎意謂著產業鏈夥伴都可透過 TUTK 的雲端平台提供更多加值服務，現階段持續擴充技術、產品的研發、製造及設計的能力，加深智慧財產權的佈局，以強化產品的競爭力。

透過此次的專利和解協議，雙方不僅找到互補的優勢，更藉由溝通洽談建立互信關係，在此基礎上，預期未來的全球策略合作將可開創強強聯手的雙贏局面。