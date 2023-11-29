美股重點新聞摘要2023年11月29日

今日操盤前瞻

紐西蘭央行利率決議

德國 11 月 CPI

美國 Q3 GDP、消費者支出、核心 PCE 修訂值

Fed 鷹派語氣軟化 華勒、鮑曼為 12 月暫停升息鋪路

去年力主升息抗通膨的兩位美國聯準會 (Fed) 理事，周二 (28 日) 不約而同暗示他們對利率暫時按兵不動感到放心，幫助鞏固市場對美國當前升息周期已結束的預期心理。閱讀全文...

摩根大通：2024 年可能重演「拜登 vs 川普」劇碼 美元從中受惠

摩根大通預言，美國 2024 年總統選舉可能再次出現「拜登對決川普」的局面，這將升高貿易戰風險，使美元從中受益。閱讀全文...

股神巴菲特戰友孟格逝世 享耆壽 99 歲

波克夏 ‧ 海瑟威週二 (28 日) 公告，巴菲特黃金搭擋、波克夏 ‧ 海瑟威副董事長孟格 (Charlie Munger) 逝世，享耆壽 99 歲，距離他的 100 歲生日僅剩一個月。閱讀全文...

〈AWS 雲端年會〉擴大與輝達合作 為首家提供 GH200 雲端供應商

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 Amazon Web Services(AWS) 本周舉辦 re:Invent 年度大會，執行長 Adam Selipsky 今 (28) 日宣布擴大與輝達 (NVDA-US) 策略合作，AWS 將成為第一家提供 GH200 的雲端供應商，支援客戶生成式 AI 應用。閱讀全文...