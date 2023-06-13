〈興富發股東會〉全台工地陸續復工 台中8處停工建案已送復工申請

上市建商興富發 (2542-TW) 今 (13) 日召開股東會，台中建案工地因塔式吊車墜落捷運軌道造成人員傷亡事件引起股東關切，董事長曹淵博除表示歉意之外並表示，工安的維護絕對是興富發不可避免的責任與任務，興富發除自主加強各工地檢查之外，也接受各地主管機關的檢查。

興富發 5 月 10 日在台中市南屯區「文心愛悦」建案地，今委外執行執行塔吊拆除工程時，於中午發生工安事故，並波及台中綠線捷運車廂造成人員傷亡，興富發在台中市的建案工地已全數遭勒令全面停工。後續也引發全台各地方政府對興富發建案工程要求停工檢查。

興富發副總經理廖昭雄在會後補充指出，除台中建案之外，興富發在全台工地已陸續復工，而在台中的 8 處停工中建案，已送件提出復工申請。

廖昭雄指出，興富發對於工程安全沒有做好管理，並沒有任何藉口，未來在這方面的加強改善及人員訓練將落實，沒有任何對執行打折的空間，興富發會努力做給社會大眾看。

興富發 2022 年財報稅後純益 37.41 億元，每股純益 2.29 元，今日股東會決議配發每股 0.5 元現金及 1 元股票股利，合計爲每股 1.5 元。

上市建商興富發 2022 年營收 266.27 億元，毛利率為 33.6%，年增 2.67 個百分點，稅後純益 37.41 億元，年減 54.3%，每股純益爲 2.29 元

興富發 2023 年首季營收 91.05 億元，年增 29.53%，稅後純益爲 10.3 億元，每股純益爲 0.62 元。

興富發股東會今天並完成董事改選。