精星新能源車BMS擴大產能中 市場滲透率以45%爲目標

瀚宇博 (5469-TW) 轉投資 PCBA 廠精星 (8183-TW) ，在新能源車應用的電池管理系統 (Bettery Management System) 隨合作的中國強勢電池廠市占擴大而進一步擴大之中，總經理劉貞佑今 (28) 日指出，精星公司將持續擴大產能強化品質如 BMS 產品，看好 2024 年車用配合中國大陸新能源車滲透率提升到 45%。

精星今天召開線上法人說明會，公司指出，隨著需求回升，公司第三季營收回升，9 月營收以 6.65 億元創新高，10 月營收也達 6.61 億元高水準，劉貞佑指出，車用客戶主要來自中國大陸滲透率有望從 36% 提升到 45%，至於工控部分預期和今年差異不大，預期跟隨政策成長會在 2025 年。

精星 2023 年第三季營收 18.02 億元，爲今年新高，毛利率 17.62%，季減 2.44 個百分點，年減 3.48 個百分點，稅後純益 1.45 億元，季增 30.01%，年減 10.38%，每股純益 1.2 元；精星 2023 年前三季營收 48.42 億元，毛利率 19.31%，年減 1.99 個百分點，稅後純益 3.68 億元，年減 26.05%，每股純益 3.05 元。

目前精星產品應用以車用占比最高，前三季的營收達 83%，此外在工控產品比重 13%；隨著歐美車廠逐漸採用中國生產電動車車用電池系統，精星在汽車應用可望陸續取得客戶新訂單，也盼隨著客戶明年的展望 10-20% 的成長。

目前精星在兩岸的產能建置分別爲台灣湖口 4 條 SMT 線、蘇州爲 15 條、去年新增的安徽蕪湖第一期爲 7 條 SMT 線，第二期廠區正在安裝機電工程中，而言蕪湖第二期廠區預計可安 8 條 SMT 線。

劉貞佑指出，精星將開拓新產品，持續拓展車用電子應用產品比重，多樣化發展 (如 ADAS、車聯網等)。在市場關係方面，與客戶、供應商搭建高效溝通渠道形成戰略合作夥伴。